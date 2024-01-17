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Tahammül Seviyelerini Anlatarak Sabrın Dibini Ekmekle Nasıl Sıyırdıklarını Gösteren Kullanıcılar

Tahammül Seviyelerini Anlatarak Sabrın Dibini Ekmekle Nasıl Sıyırdıklarını Gösteren Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:51

Genel olarak tahammülü kaldığını hisseden varsa anında hayali tacını teslim etmeye hazırız! Twitter (X) kullanıcıları da artık son kırıntılarını kullandıkları tahammüllerinin seviyesini hepimizi güldürecek örneklerle gösterdiler.

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Hepimizin tahammül seviyesi muhtemelen Yılmaz ile eşdeğer seviyelerde gidip geliyordur.

Hepimizin tahammül seviyesi muhtemelen Yılmaz ile eşdeğer seviyelerde gidip geliyordur.

Kim ona (ve elbette bize) haksız diyebilir ki? Her şeye rağmen sakinliğini koruyabilen insanlara hayranız ancak bugünkü konumuz artık dibi görmüş olan tahammülümüz!

Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının sorduğu bu soru ile başladı.

Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının sorduğu bu soru ile başladı.
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Ve ancak bu soruyu yanıtlamaya yetecek kadar sabrı kalan Twitter ahalisi ise sabır seviyelerini harika örneklerle ortaya koydu.

Ve ancak bu soruyu yanıtlamaya yetecek kadar sabrı kalan Twitter ahalisi ise sabır seviyelerini harika örneklerle ortaya koydu.
twitter.com

Neden bu kadar kırıcısınız?

Neden bu kadar kırıcısınız?
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Öyle sinirlenmek ki klavye kullanmayı unutmak...

Öyle sinirlenmek ki klavye kullanmayı unutmak...
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Gerçi oyunun LoL olduğu düşünülecek olursa gayet sakin bir konuşma dahi sayılabilir.

Gerçi oyunun LoL olduğu düşünülecek olursa gayet sakin bir konuşma dahi sayılabilir.
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Soru işaretine de bu kadar kızmazsın ya.

Soru işaretine de bu kadar kızmazsın ya.

Şimdi pek haksız bi' isyan da sayılmaz gibi.

Şimdi pek haksız bi' isyan da sayılmaz gibi.

Ve o tahammülsüzlük bir devri bitirdi...

Ve o tahammülsüzlük bir devri bitirdi...
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Papatya çayı tavsiye ediyoruz.

Papatya çayı tavsiye ediyoruz.
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Akademiye tahammülümüz ise şuralarda bir yerlerde.

Akademiye tahammülümüz ise şuralarda bir yerlerde.
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Efsaneyi bir kez daha hatırlayalım.

Ülke genelinde şöyle bir hava mı hakim ne?

Bir de size soralım.

Sizin tahammül seviyeniz ne durumda?

Sizin tahammül seviyeniz ne durumda?
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