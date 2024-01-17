Tahammül Seviyelerini Anlatarak Sabrın Dibini Ekmekle Nasıl Sıyırdıklarını Gösteren Kullanıcılar
Tahammül Seviyelerini Anlatarak Sabrın Dibini Ekmekle Nasıl Sıyırdıklarını Gösteren Kullanıcılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin tahammül seviyesi muhtemelen Yılmaz ile eşdeğer seviyelerde gidip geliyordur.
Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının sorduğu bu soru ile başladı.
Ve ancak bu soruyu yanıtlamaya yetecek kadar sabrı kalan Twitter ahalisi ise sabır seviyelerini harika örneklerle ortaya koydu.
Neden bu kadar kırıcısınız?
Öyle sinirlenmek ki klavye kullanmayı unutmak...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gerçi oyunun LoL olduğu düşünülecek olursa gayet sakin bir konuşma dahi sayılabilir.
Soru işaretine de bu kadar kızmazsın ya.
Şimdi pek haksız bi' isyan da sayılmaz gibi.
Ve o tahammülsüzlük bir devri bitirdi...
Papatya çayı tavsiye ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akademiye tahammülümüz ise şuralarda bir yerlerde.
Efsaneyi bir kez daha hatırlayalım.
Ülke genelinde şöyle bir hava mı hakim ne?
Bir de size soralım.
Sizin tahammül seviyeniz ne durumda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buyurun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda