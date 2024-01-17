Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Anda Modumuzu Yükseltip İçimizi Yumuş Yumuş Yapan Şeyler Size de "Hayat O Kadar Kötü Değil" Dedirtecek

Bir Anda Modumuzu Yükseltip İçimizi Yumuş Yumuş Yapan Şeyler Size de "Hayat O Kadar Kötü Değil" Dedirtecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 17:00

Hayat zor, hayat sıkıcı... Peki iyi şeyler hiç mi yok, elbette var! Twitter (X) kullanıcıları da kasvetimize gün gibi doğan ufak mutlulukları paylaşarak içimizi yumuş yumuş ettiler!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özel bir şey olmasına gerek dahi yok, hayat zaman zaman hangimizi delirtmiyor ki?

Özel bir şey olmasına gerek dahi yok, hayat zaman zaman hangimizi delirtmiyor ki?

Çalışmayı, hayata karışmayı bırakın yataktan çıkmak istemediğimiz günlerimiz dahi oluyor her birimizin. Ancak her zaman böyle gitmiyor elbette. Hayatın içinde öyle minik detaylar var ki adeta gecelerimize gün gibi doğuyorlar!

Twitter kullanıcıları da bu soru üzerine kendilerini neşelendiren, ufacık ama keyif veren olayları birer birer sıraladılar.

Twitter kullanıcıları da bu soru üzerine kendilerini neşelendiren, ufacık ama keyif veren olayları birer birer sıraladılar.
twitter.com

Ve bu soruya düşünmesi dahi insanı tüy gibi yapan pek çok yanıt geldi.

Ve bu soruya düşünmesi dahi insanı tüy gibi yapan pek çok yanıt geldi.
twitter.com

Terapi gibi dedikleri şey tam olarak bu galiba.

Terapi gibi dedikleri şey tam olarak bu galiba.
twitter.com

Bunun şöyle bol anı anlatmalı, bol kahkahalı olanı makbul.

Bunun şöyle bol anı anlatmalı, bol kahkahalı olanı makbul.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Aklıma sen geldin" hediyesi kadar mutlu eden başka bir hediye yok.

"Aklıma sen geldin" hediyesi kadar mutlu eden başka bir hediye yok.
twitter.com

Bazı rotalar vardır insanı aslında kendi içinde bir yolculuğa çıkartan... Ankaralılar bizi anladı bile!

Bazı rotalar vardır insanı aslında kendi içinde bir yolculuğa çıkartan... Ankaralılar bizi anladı bile!
twitter.com

O ilk heyecanın eşi benzeri yok.

O ilk heyecanın eşi benzeri yok.
twitter.com

Hele bir de mutfaktan mis gibi patates kızartması kokusu geliyorsa...

Hele bir de mutfaktan mis gibi patates kızartması kokusu geliyorsa...
twitter.com

Hayat size de şu sıralar biraz tatsız geliyorsa sebebi henüz doğru düzgün bir kar göremememiz olabilir.

Hayat size de şu sıralar biraz tatsız geliyorsa sebebi henüz doğru düzgün bir kar göremememiz olabilir.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
twitter.com

Size "hayat aslında güzel lan" dedirten o kısacık anlar neler?

Size "hayat aslında güzel lan" dedirten o kısacık anlar neler?
twitter.com

Buyurun, yorumlarda konuşalım.

Buyurun, yorumlarda konuşalım.
twitter.com

Biraz içimiz açılsın yahu!

Biraz içimiz açılsın yahu!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?