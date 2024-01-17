Bir Anda Modumuzu Yükseltip İçimizi Yumuş Yumuş Yapan Şeyler Size de "Hayat O Kadar Kötü Değil" Dedirtecek
Bir Anda Modumuzu Yükseltip İçimizi Yumuş Yumuş Yapan Şeyler Size de "Hayat O Kadar Kötü Değil" Dedirtecek
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Özel bir şey olmasına gerek dahi yok, hayat zaman zaman hangimizi delirtmiyor ki?
Twitter kullanıcıları da bu soru üzerine kendilerini neşelendiren, ufacık ama keyif veren olayları birer birer sıraladılar.
Ve bu soruya düşünmesi dahi insanı tüy gibi yapan pek çok yanıt geldi.
Terapi gibi dedikleri şey tam olarak bu galiba.
Bunun şöyle bol anı anlatmalı, bol kahkahalı olanı makbul.
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"Aklıma sen geldin" hediyesi kadar mutlu eden başka bir hediye yok.
Bazı rotalar vardır insanı aslında kendi içinde bir yolculuğa çıkartan... Ankaralılar bizi anladı bile!
O ilk heyecanın eşi benzeri yok.
Hele bir de mutfaktan mis gibi patates kızartması kokusu geliyorsa...
Hayat size de şu sıralar biraz tatsız geliyorsa sebebi henüz doğru düzgün bir kar göremememiz olabilir.
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Bir de size soralım.
Size "hayat aslında güzel lan" dedirten o kısacık anlar neler?
Buyurun, yorumlarda konuşalım.
Biraz içimiz açılsın yahu!
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