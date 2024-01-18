İrem Derici Onedio'nun "İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?" Testinde Kendisi Çıkınca Biraz Sinirlendi!

Ünlü popçu İrem Derici, Onedio'nun popüler testlerinden 'İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?' testini çözdü. Ancak sonuçlar Derici'nin beklentilerini karşılamadı. Kendi isminin çıktığı test sonucu karşısında biraz sinirlenen Derici, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

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