İrem Derici Onedio'nun "İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?" Testinde Kendisi Çıkınca Biraz Sinirlendi!
İrem Derici Onedio'nun "İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?" Testinde Kendisi Çıkınca Biraz Sinirlendi!
Ünlü popçu İrem Derici, Onedio'nun popüler testlerinden 'İlişkide Hangi Ünlü Gibisin?' testini çözdü. Ancak sonuçlar Derici'nin beklentilerini karşılamadı. Kendi isminin çıktığı test sonucu karşısında biraz sinirlenen Derici, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.
Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.
Biz de onun bu hallerini sevmiyoruz desek yalan olur...
Açıklamalarıyla gündemde sık sık yerini alan İrem Derici, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi.
Sevgisini, sinirini hatta bazen en saçma hallerini bile takipçileriyle paylaşmaktan hi çekinmiyor...
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Derici bu sefer de Instagram hesabında Onedio'nun "İlişkide hangi ünlü gibisin?" testini çözdüğünü paylaştı.
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"Dur bakalım çözeyim ben çıkacak mıyım?" diyerek testi çözen İrem Derici, test sonucunda kendisi çıkınca birazcık sinirlendi.
Hızını alamayan ünlü isim bir de "Whatsapp'ta İrem Derici'yi tavlayabilecek misin?" testini çözdü.
İrem Derici 4-5 kere denese de kendisini tavlayamadı! Eee İrem Derici'yi tavlamak öyle kolay mı?
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