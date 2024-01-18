Kerimcan Durmaz İtici Bulduğu İçerik Üreticisi Berke Saral'a Önce Yorum Yaptı Sonra Her Yerden Engelledi

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya üzerinde hoşlanmadığı bir içerik üreticisi olan Berke Saral ile ilgili düşüncelerini saklamadı ve Durmaz, Saral'ın paylaşımlarını itici bulduğunu belirttikten sonra ünlü ismi tüm sosyal medya platformlarından engelleme kararı aldı.

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