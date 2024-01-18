Kerimcan Durmaz İtici Bulduğu İçerik Üreticisi Berke Saral'a Önce Yorum Yaptı Sonra Her Yerden Engelledi
Kerimcan Durmaz İtici Bulduğu İçerik Üreticisi Berke Saral'a Önce Yorum Yaptı Sonra Her Yerden Engelledi
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya üzerinde hoşlanmadığı bir içerik üreticisi olan Berke Saral ile ilgili düşüncelerini saklamadı ve Durmaz, Saral'ın paylaşımlarını itici bulduğunu belirttikten sonra ünlü ismi tüm sosyal medya platformlarından engelleme kararı aldı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.
Kaosların sevilen ismi Kerimcan Durmaz, sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biriydi hatırlarsanız.
Kendisi dobralığı ve kalbinden geçeni anında söylemesiyle de meşhur.
Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Kerimcan Durmaz'ın içerik üreticisi olarak tanınan Berke Saral'a yaptığı yorum diyebiliriz.
Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına içerik üreten Berk Saral'ı tanıyorsunuzdur. Kendisi hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Saral, geçtiğimiz günlerde ilk ünlü haterını gördüğünü anlattığı bir video paylaşmış ve bu kişinin Kerimcan Durmaz olduğunu söylemişti.
Hatta Saral, Kerimcan Durmaz'ın kendisini Instagram'dan engellediğini de söyledi.
Kerimcan Durmaz ise Saral'ın videosuna "O kadar iticisin ki videoların karşıma çıkmasın istedim" yorumunu yaparak herkesi şaşırttı.
Saral ise Durmaz'ın yorumu tiye almayı tercih etti 👇🏼
Berke Saral'ın Kerimcan Durmaz'ı tiye aldığı videoya birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz ikilinin atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bugün de genel kültüre doyduk
ay götüm