Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kerimcan Durmaz İtici Bulduğu İçerik Üreticisi Berke Saral'a Önce Yorum Yaptı Sonra Her Yerden Engelledi

Kerimcan Durmaz İtici Bulduğu İçerik Üreticisi Berke Saral'a Önce Yorum Yaptı Sonra Her Yerden Engelledi

Kerimcan Durmaz
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 19:37

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya üzerinde hoşlanmadığı bir içerik üreticisi olan Berke Saral ile ilgili düşüncelerini saklamadı ve Durmaz, Saral'ın paylaşımlarını itici bulduğunu belirttikten sonra ünlü ismi tüm sosyal medya platformlarından engelleme kararı aldı. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz.

Kaosların sevilen ismi Kerimcan Durmaz, sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biriydi hatırlarsanız.

Kaosların sevilen ismi Kerimcan Durmaz, sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerden biriydi hatırlarsanız.

Kendisi dobralığı ve kalbinden geçeni anında söylemesiyle de meşhur.

Kendisi dobralığı ve kalbinden geçeni anında söylemesiyle de meşhur.

Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Kerimcan Durmaz'ın içerik üreticisi olarak tanınan Berke Saral'a yaptığı yorum diyebiliriz.

Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Kerimcan Durmaz'ın içerik üreticisi olarak tanınan Berke Saral'a yaptığı yorum diyebiliriz.

Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına içerik üreten Berk Saral'ı tanıyorsunuzdur. Kendisi hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.

Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına içerik üreten Berk Saral'ı tanıyorsunuzdur. Kendisi hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Saral, geçtiğimiz günlerde ilk ünlü haterını gördüğünü anlattığı bir video paylaşmış ve bu kişinin Kerimcan Durmaz olduğunu söylemişti.

Hatta Saral, Kerimcan Durmaz'ın kendisini Instagram'dan engellediğini de söyledi.

Hatta Saral, Kerimcan Durmaz'ın kendisini Instagram'dan engellediğini de söyledi.

Kerimcan Durmaz ise Saral'ın videosuna "O kadar iticisin ki videoların karşıma çıkmasın istedim" yorumunu yaparak herkesi şaşırttı.

Kerimcan Durmaz ise Saral'ın videosuna "O kadar iticisin ki videoların karşıma çıkmasın istedim" yorumunu yaparak herkesi şaşırttı.

Saral ise Durmaz'ın yorumu tiye almayı tercih etti 👇🏼

Berke Saral'ın Kerimcan Durmaz'ı tiye aldığı videoya birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Berke Saral'ın Kerimcan Durmaz'ı tiye aldığı videoya birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

Siz ikilinin atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ikilinin atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
The_Green berets

Bugün de genel kültüre doyduk

Tugay Başan

ay götüm