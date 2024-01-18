Ticari Zeka Desen O da Var: Acun Ilıcalı Sonunda Survivor Turizmine Başladı!

Survivor yayınlandığı her yıl en çok izlenen programlardan biri olmayı başarıyor. 2005'ten bu yana yayınlanan Survivor'da yarışmacılar kadar ada hayatı da merak ediliyor. Bunu anlayan Acun Ilıcalı, sonunda ticari zekasını da kullanarak harika bir yol bulmuş!