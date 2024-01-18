Ticari Zeka Desen O da Var: Acun Ilıcalı Sonunda Survivor Turizmine Başladı!
Ticari Zeka Desen O da Var: Acun Ilıcalı Sonunda Survivor Turizmine Başladı!
Kaynak: https://twitter.com/bpthaber/status/1...
Survivor yayınlandığı her yıl en çok izlenen programlardan biri olmayı başarıyor. 2005'ten bu yana yayınlanan Survivor'da yarışmacılar kadar ada hayatı da merak ediliyor. Bunu anlayan Acun Ilıcalı, sonunda ticari zekasını da kullanarak harika bir yol bulmuş!
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Acun Ilıcalı ülkeye kazandırdığı program formatları sayesinde yıllar içinde medya devine dönüşmeyi başardı.
Programlar içinde en uzun süren ve yayınlandığı dönem prime time'da ilk üçte yer alan Survivor, izleyicinin en sevdiği yapımlardan biri oldu.
Survivor'da yarışmacılar kadar ada hayatı ve Dominik de izleyici tarafından merak ediliyor.
Sonuçta bu görüntüyü sadece TV ekranlarından görüyoruz. İnsanın bir içi gitmiyor değil!
Acun Ilıcalı da izleyicinin hislerini anlamış olacak ki işi turizme çevirmeye karar vermiş.
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BPT tarafından Survivor turizmine başladığı iddia edilen Ilıcalı, insanları kişi başı 3.000 dolardan (güncel kurla 90.434 TL) Dominik'e götürmeye başlamış.
Fikir çok iyiymiş, bunca yıldır neden yapmadı acaba?
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hatunlarina para lazım o kullanmiycakta zekayı benmi kullanicam
Adam yıllardır SMS ile bir şey kazanmadığını söyleyip durdu, bu yıl SMS oylamasını kaldırdı, daha büyük gördü. Şaşırılacak bir şey yok, şov varsa seyirci de ... Devamını Gör
3 bin doların içinde ne var az miktarda un yağ nohut mu