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Gelin Evi'ne Katılan TikTok Fenomeni Yarışma Hakkında Bilinmeyenleri Anlattı

Gelin Evi'ne Katılan TikTok Fenomeni Yarışma Hakkında Bilinmeyenleri Anlattı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 17:10

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'ne katılan TikTok fenomeni Yüsra Sönmez, yarışmanın bilinmeyenlerini TikTok'ta anlattı.

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Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi tam gaz devam ederken, yarışmadan teklif alan TikTok fenomeni Yüsra Sönmez yarışmanın merak edilenlerini anlattı.

Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi tam gaz devam ederken, yarışmadan teklif alan TikTok fenomeni Yüsra Sönmez yarışmanın merak edilenlerini anlattı.

Gelin Evi'nde yarışan Yüsra Sönmez olduğu bölümlerin yayınlanmasının ardından TikTok hesabına soru yağmuru başlarken, Sönmez Gelin Evi'nin merak edilenlerine birer birer değindi.

Gelin Evi'nde yarışan Yüsra Sönmez olduğu bölümlerin yayınlanmasının ardından TikTok hesabına soru yağmuru başlarken, Sönmez Gelin Evi'nin merak edilenlerine birer birer değindi.

Para ödülünden ziyade eğlenmek için yarışmaya katılan Yüsra Sönmez en çok şaşırdığı detayın yarışmacıların alınma biçimi olduğunu beliritti.

Para ödülünden ziyade eğlenmek için yarışmaya katılan Yüsra Sönmez en çok şaşırdığı detayın yarışmacıların alınma biçimi olduğunu beliritti.

"Ben Gelin Evi yazılı VIP araçlarla bizi alacaklar zannettim. Konaklama için İstanbul'a gittim, sabah 4-5 gibi bizi almaya geldiler. Gittiğiniz yerde hazırlanıyorsunuz, bu beni o kadar şaşırttı ki."

"Ben Gelin Evi yazılı VIP araçlarla bizi alacaklar zannettim. Konaklama için İstanbul'a gittim, sabah 4-5 gibi bizi almaya geldiler. Gittiğiniz yerde hazırlanıyorsunuz, bu beni o kadar şaşırttı ki."

"Yönetmen, set ekibi gerçekten çok iyi, hala takipleşiyoruz. Yarışmacı arkadaşlarla hala görüştüklerim var. Yarışmanın birincisini bizim ve Aslıhan hanımın puanları belirliyor. Kaybedenler ağlıyor, ben göbek attım."

"Yönetmen, set ekibi gerçekten çok iyi, hala takipleşiyoruz. Yarışmacı arkadaşlarla hala görüştüklerim var. Yarışmanın birincisini bizim ve Aslıhan hanımın puanları belirliyor. Kaybedenler ağlıyor, ben göbek attım."
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Yüsra Sönmez'in diğer açıklamalarını da buraya bırakıyoruz:

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