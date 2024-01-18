Turabi ve Hakan Arasındaki "Burası Bizim Tarafımız" Tartışmasına Acun Ilıcalı'dan Uyarı Geldi
Turabi ve Hakan Arasındaki "Burası Bizim Tarafımız" Tartışmasına Acun Ilıcalı'dan Uyarı Geldi
Kavganın eksik olmadığı Survivor 2024'te sular bir türlü durulmak bilmezken, neredeyse her bölüm yarışmacılar arasındaki tartışmalar devam ediyor. Buna son dahil olan da Hakan ve Turabi arasındaki 'senin yerin, benim yerim' tartışması oldu.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te her bölüm başka bir kavga karşımıza çıkarken, son olarak Turabi ve Hakan'ın yer tartışmasını izledik.
Ödül oyunu esnasında takım arkadaşlarına destek olan Turabi ve Hakan'ın benchte bir anda tartışma yaşaması herkesi şaşırtırken, söz konusu olay yüzünden oyuna ara verilmek zorunda kalındı.
Turabi'nin mavi takım yarışmacılarına 'Biraz çekilir misiniz?' diye sorması üzerine Hakan'ın 'Burası bizim tarafımız' demesiyle alevlenen kavgada ikili yarışmacılar tarafından ayrılırken, Acun Ilıcalı'dan uyarı gecikmedi.
Oyunu engelleyecek ölçüde tartışma yaşamalarından dolayı iki ismi de uyaran Acun Ilıcalı, ardından Hakan'a dönerek sert açıklamalarda bulundu.
'Sizlerden beklediğimiz, böyle oyun oynanırken, böyle bir ihlal olursa, o oyunu bitirirsin sonra bunun hakemi var. Belki itirazda bulunabilir ancak tansiyonu düşürmemiz lazım. Kendi yaptığımız şeyi başkası yaptı diye ortamı germeye gerek var mı? Yok.'
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