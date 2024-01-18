Kızılcık Şerbeti'nin "Pinko"su Sibel Taşçıoğlu'dan Apo'ya Nispet Tadında Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin "Pinko"su Sibel Taşçıoğlu'dan Apo'ya Nispet Tadında Paylaşım
Son dönemlerde ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin ikonik karakterlerinden 'Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Yurt dışına giden ünlü oyuncunun 'Pinko' yazısı önündeki esprili paylaşımı diziseverlerin ilgisini çekti.
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yayına hayatına başladığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor.
Konusu kadar karakterleriyle de ilgiyi üzerine çeken popüler dizide özellikle son birkaç bölümdür "Pembe" rüzgarı esiyor.
Dilimize "Pinko" olarak kazınan karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun performansı ve yeteneği de büyük takdir topladı.
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Sibel Taşçıoğlu Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Serçe, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok yapımda da rol almıştı.
Hayat verdiği her karakterle inanılmaz bir bağ kurduğuna şahit olduğumuz başarılı oyuncu sosyal medyanında ilgi toplayan isimlerinden oldu. Uğruna ne editler yapılıyor...
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Taşçıoğlu da birçok ünlü isim gibi kişisel sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Yaptığı paylaşımlar başta Kızılcık Şerbeti izleyicileri olmak üzere birçok kişinin beğeni yağmuruna tutuluyor.
İtalya seyahatinden bir fotoğraf paylaşan Sibel Taşçıoğlu, "Milano şubemiz açılmıştır😂😂😂💕 #pinko" notuyla yaptığı paylaşımla ortalığı kırdı geçirdi.
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