Kızılcık Şerbeti'nin "Pinko"su Sibel Taşçıoğlu'dan Apo'ya Nispet Tadında Paylaşım

2022 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan dizi kısa sürede fenomen yapımlardan birine dönüştü. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların bir araya geldiği dizi cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden oldu.