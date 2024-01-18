Küçük Apo Kimden? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümleriyle İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Küçük Apo Kimden? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümleriyle İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların fenomen yaratan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dur durak bilmezken, Birsen Altuntaş diziyle ilgili merak edilen çoğu soruya yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti kaos ve entrika ihtiyacımızı karşılayan yegane dizi olarak her bölüm bizi daha fazla şaşırtmaya devam ediyor.
Olayların sakız gibi uzamadığı ve gerçeklerin çatır çatır ortaya çıktığı diziye son olarak Alev-Apo ilişkisiyle Mustafa'nın kısır olması gibi konular damgasını vururken, bu olayların nasıl sonuçlanacağı izleyiciyi epey heyecanlandırıyor.
Kızılcık Şerbeti hakkında öğrendiği bomba detayları kendi web sitesinde paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen dizi hakkında şaşırtan detaylar yazdı.
İzleyicileri epey üzen Kıvılcım-Ömer ayrılığının kısa süreceğini belirten Altuntaş, ayrıca Ömer'in hayatına sonradan giren Görkem'in dizide sürpriz bir isimle yakınlaşacağını duyurdu.
Şu an Ertuğrul'la beraber olan Kıvılcım'ın Ertuğrul'un Nursema yalanını öğreneceği ve yaşanacak yeni bir skandalla ayrılacağı da Altuntaş'ın yazdığı detaylar arasında.
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Dizideki bir diğer önemli detay Nilay ve Mustafa hakkında da yazan Altuntaş, ikilinin bebek krizinin birkaç hafta süreceğini açıklarken, Pembe karakteri eşi Apo'yu tekrardan kazanmaya çalışacak.
Son olarak Doğa-Fatih ilişkisine değinen Altuntaş, ikili arasında çok büyük bir kopuş yaşanacağının altını çizerken, dizideki genç bir karaktere yeni partner geleceğini belirtti.
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