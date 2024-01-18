Dilek Taşı'yla İlgili "The Walking Dead" Diyen Salih Bademci'ye Şaşırtan Hamle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrolü Salih Bademci, dizinin resmi hesabına yaptığı yorumla ortalığı karıştırdı. Dizinin senaryosuyla ilgili 'The Walking Dead' benzetmesi yapan Bademci'nin bu hareketi üzerine Dilek Taşı, Bademci'yi takipten çıktı.