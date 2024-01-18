Dilek Taşı'yla İlgili "The Walking Dead" Diyen Salih Bademci'ye Şaşırtan Hamle
Dilek Taşı'yla İlgili "The Walking Dead" Diyen Salih Bademci'ye Şaşırtan Hamle
Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrolü Salih Bademci, dizinin resmi hesabına yaptığı yorumla ortalığı karıştırdı. Dizinin senaryosuyla ilgili 'The Walking Dead' benzetmesi yapan Bademci'nin bu hareketi üzerine Dilek Taşı, Bademci'yi takipten çıktı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Dilek Taşı büyük heveslerle ekran yolculuğuna başlasa da senaryonun gidişatıyla ne yazık ki reyting savaşında yenik düştü.
Yönetmen ve senarist değişikliğine gidilmesine rağmen 20. bölümde final kararı alan dizi için son yaklaşırken, dizinin sosyal medya hesabında beklenmedik bir olay yaşandı.
Dizide Bademci'nin canlandırdığı Mustafa karakterinin ölen eşi Canan'ın yaşıyor olabileceğine dair teori paylaşan dizinin resmi hesabı izleyicileri şaşırtırken, Salih Bademci bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.
"The Walking Dead" dizisine gönderme yapan bir yorum paylaşan Bademci'nin bu yorumu üzerine dizinin resmi hesabı başrol oyuncusunu takipten çıkarırken, Bademci de buna kayıtsız kalamayarak aynı şekilde karşılık verdi.
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Final bölümü henüz yayınlanmayan dizide Salih Bademci'nin diziden çıkıp son bölümde yer almayacağı iddiaları haliyle ortalığı karıştırdı. Bakalım neler olacak?
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