Seda Sayan'ın Programındaki Sümeyye ve Mustafa Akıncı Çifti Yapımla İlgili Dikkat Çeken İddialarda Bulundu!

'Onun haricinde biz ailelerden onay aldığımız halde oturdukları yerden kalkıp da bize hiçbir şey yapmadılar ayrıyetten de sürekli savaşı ve şehitlerimizi bahane ederek eğlence olmayacağını söylediler ve şehitlerimizi ve savaşı bahane olarak gösterip bizi kovuyorlar kısa ve net kovulduk'