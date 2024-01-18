Seda Sayan'ın Programındaki Sümeyye ve Mustafa Akıncı Çifti Yapımla İlgili Dikkat Çeken İddialarda Bulundu!
Seda Sayan'ın Programındaki Sümeyye ve Mustafa Akıncı Çifti Yapımla İlgili Dikkat Çeken İddialarda Bulundu!
Star Tv ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının en bilinen isimlerinden Sümeyye Akıncı ve Mustafa Akıncı çifti sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Programdan kovulduklarını iddia eden ikilinin iddiaları da gündem yarattı.
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Gündüz kuşağının popüler yapımlarından olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da her sabah ayrı bir kaos yaşanıyor.
Tansiyonun bir saniye bile düşmediği programı izlemeyenlerin bile kulağına çalınan isimler var, sosyal medya sağ olsun...
İşte bu isimlerin başında gelen çiftler arasında hiç şüphesiz, Sümeyye Akıncı ve Mustafa Akıncı ikisi yer alıyor bizce.
"Sabahın Sultanı Seda Sayan programına inanmayın arkadaşlar, programda dönen olayların hepsi kurgudan ibarettir" diyen Akıncı çifti konu hakkında yaptıkları bir videolu paylaşımla gündem yarattı.
"Seda abla arka dönen dolapları biliyor mu bilmiyoruz ama lütfen seda abla sesimizi duysun. Bizi buraya ne vaatler ile getirdiler ve elimiz boş bir şekilde bizi postalıyorlar."
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O paylaşımı sizin için buraya bırakıyoruz 👇
"Bu konu hakkında tüm gereken açıklamaları ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz takip de kalın" çift bir de yazılı açıklamada bulundu 👇
Havva Nur ve Murat Çelik ikilisi de bu çiftin ardından benzer bir açıklamada bulundu. 👇👇
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