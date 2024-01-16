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İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?

İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 17:31

Her birimiz, farkında olmasak da, aşk ve ilişki konularında belirli bir tarza sahibiz. Peki, senin ilişki tarzın acaba ünlüler dünyasında hangi isimlerle örtüşüyor?

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1. Teste başlamadan önce sana bir kahve ikram edelim. Kahveni nasıl alırsın?

2. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Peki şu an bir ilişkin var mı?

4. Bir ilişkiye başladığında, birlikte fotoğraflarınızı ne kadar sürece sosyal medyada paylaşırsın?

4. Bir ilişkiye başladığında, birlikte fotoğraflarınızı ne kadar sürece sosyal medyada paylaşırsın?

5. Biraz konuyu değiştirelim. Survivor'a katılsan bunlardan hangisi seni asla ZORLAMAZ?

5. Biraz konuyu değiştirelim. Survivor'a katılsan bunlardan hangisi seni asla ZORLAMAZ?
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6. En sevdiğin mevsim hangisi diye sorsak?

7. Birinden hoşlandığında soyadı ismine yakışıyor mu diye kontrol ediyor musun?

7. Birinden hoşlandığında soyadı ismine yakışıyor mu diye kontrol ediyor musun?

8. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?

8. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?

9. Peki en uzun 'aşk acın' ne kadar sürdü?

9. Peki en uzun 'aşk acın' ne kadar sürdü?

10. Son olarak dürüst ol. Aynı anda birkaç kişiyle flört edilmesini normal buluyor musun?

10. Son olarak dürüst ol. Aynı anda birkaç kişiyle flört edilmesini normal buluyor musun?
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İrem Derici!

İrem Derici!

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde kesinlikle İrem Derici gibisin! İrem Derici normal hayatında olduğu gibi ilişkilerinde de net, dürüst ve açık. Senin de bir ilişkide aradığın şey kesinlikle bu. Duyguların, hislerin, kırgınlıkların ve isteklerin açık açık paylaşılabilmesini istiyorsun. Fakat böyle birini bulmak elbette ki kolay değil. 

İrem Derici gibi sen de aşık olduğunda gözün başka hiçbir şeyi ve hiç kimseyi görmüyor. Fakat kendini çok çabuk kaptırıyorsun. Çok kısa sürede bulutların üzerine çıkıyorsun, ayakların yerden kesiliyor ve kendini bir masal dünyasında buluyorsun. Ancak, bu hızlı yükselişin sonu çoğu zaman pek de iyi olmuyor.

Sen de İrem Derici gibi her aşk macerandan bir ders çıkarıyorsun fakat bu dersleri unutman çok uzun sürmüyor. Bir anda kendini aynı şeyleri yaşarken buluyorsun. Yine de kim bilir, belki de bu tarz bir aşk anlayışı senin hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir.

Merce Boluğur!

Merce Boluğur!

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde Merve Boluğur gibisin. Sen de ilişkilerinde Merve Boluğur gibi kendini hem ilişkine hem de karşı tarafa adıyorsun. Aşkta tüm duygularını sonuna kadar yaşayor, sevgini göstermekten asla çekinmiyorsun. Çünkü yalnızca ilişkilerinde değil normal hayatında da oldukça açık birisin. 

Satranç oynar gibi planlı adımlar atarak ilişki yaşamayı sevmiyorsun, kendini akışa bırakıyorsun. Fakat herkes senin kadar açık ve rahat olmadığı için gösterdiğin çabanın karşılığını çoğu zaman alamıyorsun. Bu da seni ciddi anlamda yıpratıyor. 

İlişkilerinde her zaman heyecanı ve tutkuyu arıyorsun, bu özelliğin seni aşkta ve ilişkilerde oldukça çekici kılıyor. Merve Boluğur gibi, aşkta ve ilişkilerde de kendine özgü bir tarzın var. Bu ilk etapta çekici gelse de zamanla karşı tarafı korkutabiliyor. Her şey yolunda giderken bir anda ne olduğunu sen de anlayamıyorsun. İşte bu yüzden, senin aşk hayatın kesinlikle Merve Boluğur'un aşk hayatına benziyor diyebiliriz.

Seda Sayan

Seda Sayan

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde kesinlikle Seda Sayan gibisin! Sen de onun gibi ilişkiye ağırlığını koyuyor, son sözü söyleyenin her zaman sen olacağını baştan gösteriyorsun.  İlişkilerinde ne istediğini bilen, kararlı ve güçlü bir duruş sergileyen birisin. Senin için en önemli olan şey, ilişkinin gidişatını belirlemek ve son sözü senin söylemen.

Bunun yanında sevgini de sonuna kadar hissettiriyorsun. Karşındaki insana hayatının her alanında her konuda destek veriyorsun. Partnerin senin her koşulda yanında olacağından kesinlikle emin oluyor. Bunun yanında sonuna kadar da sadık birisin. Gözün başka hiç kimseyi görmez. Herkese gereken sınırı gerektiği şekilde çizebilirsin.

Fakat pek affedici değilsin. Hataya pek tahammülün yok. İkinci şans nedir bilmiyorsun. Bu yüzden insanlar senden biraz çekiniyor. Bu duruşunla, aşk hayatında her zaman istediğin sonuçları elde edebiliyorsun. Seninle birlikte olan kişi, ilişkinin başından itibaren kimin yönetiminde olduğunu anlıyor ve bu durum, ilişkinin daha dengeli ilerlemesini sağlıyor.

Pelin Akil!

Pelin Akil!

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde kesinlikle Pelin Akil gibisin! Sen hem hayatında hem ilişkilerinde huzur ve düzen arıyorsun. Yaşadığın ilişki seni dinlendirsin, eksik olan parçalarını tamamlasın istiyorsun. İlişkilerinde adeta bir meditasyon seansı arayanlardansın. Senin için aşk, rahatlama ve yenilenme zamanı.

Birlikte olduğun kişiyle bir bütün olmayı arzuluyorsun. Onunla birlikteyken, tüm parçaların yerine oturmuş gibi hissetmek istiyorsun. İlişkinin seni tamamlamasını, eksik olduğunu düşündüğün yönlerini doldurmasını ve seni daha iyi bir insan yapmasını bekliyorsun.

Yaşayacağın maceraları da yapacağın hataları da kazanacağın başarıları da birlikte olduğun kişiyle paylaşmak istiyorsun. Kurduğun her hayale onu da dahil edip, aynı hayalde buluşmak istiyorsun. Aynı şekilde sen de karşındakine huzur  ve güç veriyor, her anında yanında oluyorsun. Kısacası sen diğer yarını arıyorsun.

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