İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?
İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?
Her birimiz, farkında olmasak da, aşk ve ilişki konularında belirli bir tarza sahibiz. Peki, senin ilişki tarzın acaba ünlüler dünyasında hangi isimlerle örtüşüyor?
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1. Teste başlamadan önce sana bir kahve ikram edelim. Kahveni nasıl alırsın?
2. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Peki şu an bir ilişkin var mı?
4. Bir ilişkiye başladığında, birlikte fotoğraflarınızı ne kadar sürece sosyal medyada paylaşırsın?
5. Biraz konuyu değiştirelim. Survivor'a katılsan bunlardan hangisi seni asla ZORLAMAZ?
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6. En sevdiğin mevsim hangisi diye sorsak?
7. Birinden hoşlandığında soyadı ismine yakışıyor mu diye kontrol ediyor musun?
8. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?
9. Peki en uzun 'aşk acın' ne kadar sürdü?
10. Son olarak dürüst ol. Aynı anda birkaç kişiyle flört edilmesini normal buluyor musun?
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İrem Derici!
Merce Boluğur!
Seda Sayan
Pelin Akil!
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