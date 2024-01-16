İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde kesinlikle İrem Derici gibisin! İrem Derici normal hayatında olduğu gibi ilişkilerinde de net, dürüst ve açık. Senin de bir ilişkide aradığın şey kesinlikle bu. Duyguların, hislerin, kırgınlıkların ve isteklerin açık açık paylaşılabilmesini istiyorsun. Fakat böyle birini bulmak elbette ki kolay değil.

İrem Derici gibi sen de aşık olduğunda gözün başka hiçbir şeyi ve hiç kimseyi görmüyor. Fakat kendini çok çabuk kaptırıyorsun. Çok kısa sürede bulutların üzerine çıkıyorsun, ayakların yerden kesiliyor ve kendini bir masal dünyasında buluyorsun. Ancak, bu hızlı yükselişin sonu çoğu zaman pek de iyi olmuyor.

Sen de İrem Derici gibi her aşk macerandan bir ders çıkarıyorsun fakat bu dersleri unutman çok uzun sürmüyor. Bir anda kendini aynı şeyleri yaşarken buluyorsun. Yine de kim bilir, belki de bu tarz bir aşk anlayışı senin hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir.