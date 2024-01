İlişkilerinde Hangi Ünlü Gibisin?

Verdiğin cevaplara göre sen ilişkilerinde kesinlikle Seda Sayan gibisin! Sen de onun gibi ilişkiye ağırlığını koyuyor, son sözü söyleyenin her zaman sen olacağını baştan gösteriyorsun. İlişkilerinde ne istediğini bilen, kararlı ve güçlü bir duruş sergileyen birisin. Senin için en önemli olan şey, ilişkinin gidişatını belirlemek ve son sözü senin söylemen.

Bunun yanında sevgini de sonuna kadar hissettiriyorsun. Karşındaki insana hayatının her alanında her konuda destek veriyorsun. Partnerin senin her koşulda yanında olacağından kesinlikle emin oluyor. Bunun yanında sonuna kadar da sadık birisin. Gözün başka hiç kimseyi görmez. Herkese gereken sınırı gerektiği şekilde çizebilirsin.

Fakat pek affedici değilsin. Hataya pek tahammülün yok. İkinci şans nedir bilmiyorsun. Bu yüzden insanlar senden biraz çekiniyor. Bu duruşunla, aşk hayatında her zaman istediğin sonuçları elde edebiliyorsun. Seninle birlikte olan kişi, ilişkinin başından itibaren kimin yönetiminde olduğunu anlıyor ve bu durum, ilişkinin daha dengeli ilerlemesini sağlıyor.