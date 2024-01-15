Aşk Hayatında Hangi Şehir Gibisin?
Aşk Hayatında Hangi Şehir Gibisin?
Kişilikler ve ilişki biçimleri, her bireyin kendin dünyasına göre farklılık gösterir. Peki sen aşk hayatında hanki şehir gibisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Doğduğundan beri aynı şehirde mi yaşıyorsun?
4. Bir partnerde bu özelliklerden hangisi ilk kriterin?
5. Peki karşı tarafta hangi özelliğe asla tahammül edemezsin?
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6. Sence ideal ilk buluşma nerede olmalı?
7. En uzun ilişkinin ne kadar sürdüğünü sorsak?
8. Şimdi dürüst ol. İlişkideki senle yalnız sen aynı kişi mi?
9. Partnerinin burcu senin için önemli mi?
10. Son olarak partnerinle sana bir tatil hediye edecek olsak, yurt içi mi tercih edersin yurt dışı mı?
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İstanbul!
Adana!
Konya!
İzmir!
Eskişehir!
Ankara!
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