Duygu Yoğunluğundan Yataklara Düşürecek 12 Linet Şarkısı
Duygu Yoğunluğundan Yataklara Düşürecek 12 Linet Şarkısı
Bazı şarkılar vardır ki, sadece dinlemek yetmez—ruha işler, gözleri nemlendirir, insanı yataklara düşürür… Linet’in o eşsiz yorumu ve derin sözleriyle seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak en etkileyici şarkılarını derledik!
Hazırsan, mendilleri hazırla ve duyguların doruğuna ulaşmaya hazırlan!
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1. Linet - İhtimal
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2. LİNET - HATIRAM OLSUN - Ahmet Selçuk İlkan 40. Yıl Unutulmayan Şarkılar
3. Linet-Bulamazsın
4. Linet - Geçer
5. Linet - Yatsın Yanıma
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6. Linet - Adını Sen Koy
7. Linet - Aman Aman
8. Rubato & Linet - Hatıran Yeter
9. Linet - Kandıra Kandıra
10. Linet - Sakıncalı (Akustik Canlı Performans)
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11. Rubato & Linet - Arka Mahalle
12. Linet - İncir
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