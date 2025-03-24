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Duygu Yoğunluğundan Yataklara Düşürecek 12 Linet Şarkısı

etiket Duygu Yoğunluğundan Yataklara Düşürecek 12 Linet Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 22:47

Bazı şarkılar vardır ki, sadece dinlemek yetmez—ruha işler, gözleri nemlendirir, insanı yataklara düşürür… Linet’in o eşsiz yorumu ve derin sözleriyle seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak en etkileyici şarkılarını derledik!

Hazırsan, mendilleri hazırla ve duyguların doruğuna ulaşmaya hazırlan!

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1. Linet - İhtimal

2. LİNET - HATIRAM OLSUN - Ahmet Selçuk İlkan 40. Yıl Unutulmayan Şarkılar

3. Linet-Bulamazsın

4. Linet - Geçer

5. Linet - Yatsın Yanıma

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6. Linet - Adını Sen Koy

7. Linet - Aman Aman

8. Rubato & Linet - Hatıran Yeter

9. Linet - Kandıra Kandıra

10. Linet - Sakıncalı (Akustik Canlı Performans)

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11. Rubato & Linet - Arka Mahalle

12. Linet - İncir

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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