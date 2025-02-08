onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kalbimizi Çaldı! O Ses Türkiye Jürisi Melike Şahin'e Yorum Yağdı

Kalbimizi Çaldı! O Ses Türkiye Jürisi Melike Şahin'e Yorum Yağdı

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.02.2025 - 00:06

O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından bu akşam (8 Şubat) sonunda yeni sezonuyla ekrana geldi. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a Melike Şahin'in eşlik ettiği programda Şahin, izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a çiçeği burnunda jüri olarak Melike Şahin eşlik ederken O Ses'in ilk bölümünde Şahin'e beğeni dolu yorumlar geldi.

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a çiçeği burnunda jüri olarak Melike Şahin eşlik ederken O Ses'in ilk bölümünde Şahin'e beğeni dolu yorumlar geldi.

Yarışmaya bambaşka bir hava katan Melike Şahin, resmen "İyi ki gelmiş" dedirtti. Biz de Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.

Yarışmaya bambaşka bir hava katan Melike Şahin, resmen "İyi ki gelmiş" dedirtti. Biz de Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın