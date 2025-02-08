Kalbimizi Çaldı! O Ses Türkiye Jürisi Melike Şahin'e Yorum Yağdı
Kalbimizi Çaldı! O Ses Türkiye Jürisi Melike Şahin'e Yorum Yağdı
O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından bu akşam (8 Şubat) sonunda yeni sezonuyla ekrana geldi. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a Melike Şahin'in eşlik ettiği programda Şahin, izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.
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Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a çiçeği burnunda jüri olarak Melike Şahin eşlik ederken O Ses'in ilk bölümünde Şahin'e beğeni dolu yorumlar geldi.
Yarışmaya bambaşka bir hava katan Melike Şahin, resmen "İyi ki gelmiş" dedirtti. Biz de Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Hergün yeni bi tip türüyor ya