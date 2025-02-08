Müstehcen Şarkısı Nedeniyle Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılan Turabi'den Yeni Şarkı Geldi!
Müstehcen Şarkısı Nedeniyle Hakkında Yakalama Kararı Çıkartılan Turabi'den Yeni Şarkı Geldi!
Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde çıkardığı Wine Me, Dine Me şarkısıyla tepki toplamış ve ardından şarkının sözlerini değiştirmişti. Buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıp 'yakalama kararı' çıkartmıştı. Turabi, 'Dur Abi, Sus Abi' isimli yeni bir şarkı çıkarttı.
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Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, "Wine Me, Dine Me" şarkısıyla yoğun tepki görmüş ve şarkısına erişim engeli getirilmişti.
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Turabi'nin söz konusu gelişmelere ne tepki vereceği merak konusu olurken beklenmedik bir şey oldu ve Turabi yeni bir şarkı yayınladı.
"Dur Abi, Sus Abi" isimli şarkıyı duyuran Turabi, "Hiçbir şey söylemeden, durmasını ve susmasını istediğin bir abiyi etiketle." sözleriyle şarkısını yayınladı.
İşte Turabi'nin yeni şarkısı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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