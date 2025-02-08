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Kızılcık Şerbeti'ndeki "Mini Etekli Fizyoterapist" Sahnesine Fizyoterapist Seyirciden Tepki

Kızılcık Şerbeti'ndeki "Mini Etekli Fizyoterapist" Sahnesine Fizyoterapist Seyirciden Tepki

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 17:22

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in vurulmasıyla hepimiz büyük şok yaşamıştık. Beline isabet eden kurşunla bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Fatih için dizide fizyoterapist tutulurken gelen fizyoterapistin mini etekli olması ve seans esnasında herkesi odadan çıkarması fizyoterapist bir seyirciden tepki aldı.

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Cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü Fatih'in vurulmasıyla başladı. Mafya tarafından vurulan Fatih için tüm aile seferber olurken beline isabet eden kurşunla birkaç bölüm yürüyemeyeceğini öğrendik.

Cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü Fatih'in vurulmasıyla başladı. Mafya tarafından vurulan Fatih için tüm aile seferber olurken beline isabet eden kurşunla birkaç bölüm yürüyemeyeceğini öğrendik.

Yeni bölümdeki en ilginç detay ise Fatih için hastaneden gönderilen fizyoterapist oldu.

Yeni bölümdeki en ilginç detay ise Fatih için hastaneden gönderilen fizyoterapist oldu.

Hastaya seans düzenlemek için gelen fizyoterapistin mini etekli olması ve seans esnasında herkesi odadan çıkarması fizyoterapist bir seyirciden tepki aldı.

Hastaya seans düzenlemek için gelen fizyoterapistin mini etekli olması ve seans esnasında herkesi odadan çıkarması fizyoterapist bir seyirciden tepki aldı.

İşte o tepkiler:

İşte o tepkiler:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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