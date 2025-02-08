MasterChef Beyza, Onur'la Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu
MasterChef Beyza, Onur'la Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024, özellikle Onur ve Beyza arasındaki ortaya atılan aşk iddialarıyla gündemden düşmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef şampiyonu Onur Üresin, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp yalnızca arkadaş olduklarını belirtirken Milliyet'e konuk olan Beyza bu konuda ilk kez konuştu.
Onur hakkında "Biz sadece arkadaştık" diyen Beyza, "Aramızda arkadaşlık dışında bir bağ olmadı" diyerek iddialara son noktayı koydu.
"Herkese nasıl davrandıysam Onur'a da öyle davrandım. Çok güzel arkadaşlar edindik. İnsanlar belki farklı düşünebilirler ama bizim yönden böyle."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
aynen kanka ondan.program sırasında hiç öyle görünmüyordu ama.sen de bundan hiç rahatsız olmuş gibi gözükmüyordun
🤢🤢🤮🤮
Reyting sen ne güzel bir şeysin