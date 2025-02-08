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MasterChef Beyza, Onur'la Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu

MasterChef Beyza, Onur'la Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 19:01

MasterChef 2024'te yarışmacılar Onur ve Beyza arasındaki samimi haller aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Milliyet'e konuşan Beyza Huri Aydın, Onur'la aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.

KAYNAK: Milliyet/ YouTube

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MasterChef 2024, özellikle Onur ve Beyza arasındaki ortaya atılan aşk iddialarıyla gündemden düşmemişti.

MasterChef 2024, özellikle Onur ve Beyza arasındaki ortaya atılan aşk iddialarıyla gündemden düşmemişti.

MasterChef şampiyonu Onur Üresin, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp yalnızca arkadaş olduklarını belirtirken Milliyet'e konuk olan Beyza bu konuda ilk kez konuştu.

MasterChef şampiyonu Onur Üresin, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp yalnızca arkadaş olduklarını belirtirken Milliyet'e konuk olan Beyza bu konuda ilk kez konuştu.

Onur hakkında "Biz sadece arkadaştık" diyen Beyza, "Aramızda arkadaşlık dışında bir bağ olmadı" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Onur hakkında "Biz sadece arkadaştık" diyen Beyza, "Aramızda arkadaşlık dışında bir bağ olmadı" diyerek iddialara son noktayı koydu.

"Herkese nasıl davrandıysam Onur'a da öyle davrandım. Çok güzel arkadaşlar edindik. İnsanlar belki farklı düşünebilirler ama bizim yönden böyle."

"Herkese nasıl davrandıysam Onur'a da öyle davrandım. Çok güzel arkadaşlar edindik. İnsanlar belki farklı düşünebilirler ama bizim yönden böyle."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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aynen kanka ondan.program sırasında hiç öyle görünmüyordu ama.sen de bundan hiç rahatsız olmuş gibi gözükmüyordun

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

michael.elende

Reyting sen ne güzel bir şeysin