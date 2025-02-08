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Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ını Övmelere Doyamadı

Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ını Övmelere Doyamadı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 19:43

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Meri'yi canlandıran Şebnem Bozoklu, Firaz karakteriyle hepimizi hayran bırakan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'i övmelere doyamadı. Bozoklu, Yüzgüleç'in son bölümdeki performansını paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Firaz, İlhami ve Nursema üçgenindeki imkansız aşk damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Firaz, İlhami ve Nursema üçgenindeki imkansız aşk damga vurdu.

Nursema'nın İlhami'yle basılmasının ardından hemen harekete geçen Ünal ailesi Nursema'yı İlhami veya başka biriyle evlendirmeye kararlıydı. Firaz'ın desteğiyle bu kişi İlhami oldu.

Nursema'nın İlhami'yle basılmasının ardından hemen harekete geçen Ünal ailesi Nursema'yı İlhami veya başka biriyle evlendirmeye kararlıydı. Firaz'ın desteğiyle bu kişi İlhami oldu.

Nursema'nın mutluluğu için aşkını kalbine gömen Firaz, bölüm boyunca gözyaşlarına boğulurken Firaz'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in imkansız aşkı bu kadar derin oynaması rol arkadaşı Şebnem Bozoklu'yu bile etkiledi.

Nursema'nın mutluluğu için aşkını kalbine gömen Firaz, bölüm boyunca gözyaşlarına boğulurken Firaz'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in imkansız aşkı bu kadar derin oynaması rol arkadaşı Şebnem Bozoklu'yu bile etkiledi.

Dizide Meri'yi canlandıran Bozoklu, "Şahane bir performans" yazarak rol arkadaşını övdü.

Dizide Meri'yi canlandıran Bozoklu, "Şahane bir performans" yazarak rol arkadaşını övdü.

İşte Şebnem Bozoklu'nun o paylaşımı:

İşte Şebnem Bozoklu'nun o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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