''Sahte MİT'' Kimliğiyle İş İnsanlarını Dolandırdılar: 4 Kişi Gözaltına Alındı
''Sahte MİT'' Kimliğiyle İş İnsanlarını Dolandırdılar: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Dolandırıcıların bu sefer ki hedefi iş insanları oldu. Diyarbakır’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, iş insanlarını dolandırdı. CEGA Medya’nın haberine göre, olaya ilişkin dört kişi gözaltına alındı.
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İhbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ahahahahah sahte diplomali imam osurursa cemaatin yaptıklarına şaşırmamak lazım 😄