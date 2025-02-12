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''Sahte MİT'' Kimliğiyle İş İnsanlarını Dolandırdılar: 4 Kişi Gözaltına Alındı

''Sahte MİT'' Kimliğiyle İş İnsanlarını Dolandırdılar: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 18:37

Dolandırıcıların bu sefer ki hedefi iş insanları oldu. Diyarbakır’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, iş insanlarını dolandırdı. CEGA Medya’nın haberine göre, olaya ilişkin dört kişi gözaltına alındı.

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İhbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İhbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

CEGA Medya’nın haberine göre, operasyonda yakalanan şüpheliler arasında bir emniyet bekçisi, adliye çalışanı ve karayolları personeli bulunuyor. Bekçinin, eski AK Parti il başkan yardımcısı H.D.’nin oğlu olduğu iddia edildi. Olay sonrası AK Parti'nin, eski il başkan yardımcısını partiden ihraç ettiği öne sürüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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piyanist

Ahahahahah sahte diplomali imam osurursa cemaatin yaptıklarına şaşırmamak lazım 😄