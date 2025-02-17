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Isı ile Yazıları Silebilmek Mümkün mü? Bir Kadın Düzleştirici ile Kağıttaki Yazıları Silmeyi Denedi

Isı ile Yazıları Silebilmek Mümkün mü? Bir Kadın Düzleştirici ile Kağıttaki Yazıları Silmeyi Denedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 12:15

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Tükenmez kalemlerle yazdığımız yazıları silmek için birçok yöntem kullanılırken bir kadın düzleştiriciden yardım aldığı anları paylaşınca kafa karışıklığına sebep oldu. Isı sayesinde kağıttaki yazıların silinebilmesinin mümkün olup olmadığına dair tartışmalar meydana geldi. Ancak paylaşılan videoda basit bir şekilde yazıların yok olduğunu gördük. Gelin birlikte bakalım.

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Kağıdın ilk hali görselde gördüğünüz gibiydi. Düzleştiriciyi ısıttıktan sonra kağıda uygulayan kadın yazıları silmeyi başardı.

Kağıdın ilk hali görselde gördüğünüz gibiydi. Düzleştiriciyi ısıttıktan sonra kağıda uygulayan kadın yazıları silmeyi başardı.

Meselenin püf noktası ise ısıya duyarlı mürekkepler kullanılmasıydı. Aksi takdirde yazıların olduğu gibi kağıtta kalacağı aktarıldı.

Meselenin püf noktası ise ısıya duyarlı mürekkepler kullanılmasıydı. Aksi takdirde yazıların olduğu gibi kağıtta kalacağı aktarıldı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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