Isı ile Yazıları Silebilmek Mümkün mü? Bir Kadın Düzleştirici ile Kağıttaki Yazıları Silmeyi Denedi

Tükenmez kalemlerle yazdığımız yazıları silmek için birçok yöntem kullanılırken bir kadın düzleştiriciden yardım aldığı anları paylaşınca kafa karışıklığına sebep oldu. Isı sayesinde kağıttaki yazıların silinebilmesinin mümkün olup olmadığına dair tartışmalar meydana geldi. Ancak paylaşılan videoda basit bir şekilde yazıların yok olduğunu gördük. Gelin birlikte bakalım.