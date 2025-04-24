Birbirine Bitişik Binalar Depremde Tehlikeli mi? Bina Güvenliğine Dair Merak Edilen Sorular
Çarpık kentleşme denilince akla ilk İstanbul geliyor. Plansız şehirleşme deprem için en büyük tehlikeyi barındırıyor. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında bitişik nizamlı yapıları sıklıkla görüyoruz. Bu binaların güvenli olup olmadığı ise merak ediliyor. Kimisine göre birbirine bitişik binalar olası depremde birbirine destek oluyor ve sarsıntısının az hissedilmesine neden oluyor. Peki gerçek böyle mi? Birbirine bitişik binalar depremde tehlikeli mi? İşte bina güvenliğine dair merak edilen sorular ve yanıtları.
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Konut güvenliği 23 Nisan İstanbul depreminin ardından yeniden gündemde.
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Birbirine bitişik binalar depremde tehlikeli mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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