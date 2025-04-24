Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: “Normalden Çok Fazla Ses Görüşmesi Talebi Oldu”
İstanbul’da dün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında GSM operatörleri yaklaşık yarım saat devre dışı kalmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün GSM operatörlerinin üst yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, yaşanan sıkıntının çok fazla kişinin aynı anda görüşme yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
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İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremde GSM operatörleri yine sınıfı geçemedi.
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"Normalden 7 ila 10 katı fazla talep oldu"
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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