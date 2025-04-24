Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: “Normalden Çok Fazla Ses Görüşmesi Talebi Oldu”

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı, “Web tabanlı ya da internet üzerinden aramalarda 2 kat artış yaşandı. 2.5 kat olan kapasitelerde 7 ile 10 kat artan kapasitede yüzde 75 aramalar karşılanabildi ancak yüzde 25 karşılanamadı. Web tarafında artışı tamamen karşıladık, orada herhangi bir problem yaşamadık.” dedi.

Bakan, “Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık.” diyerek sözlerini tamamladı.