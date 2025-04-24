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Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: “Normalden Çok Fazla Ses Görüşmesi Talebi Oldu”

Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: “Normalden Çok Fazla Ses Görüşmesi Talebi Oldu”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 17:01

İstanbul’da dün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında GSM operatörleri yaklaşık yarım saat devre dışı kalmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün GSM operatörlerinin üst yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, yaşanan sıkıntının çok fazla kişinin aynı anda görüşme yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

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İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremde GSM operatörleri yine sınıfı geçemedi.

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremde GSM operatörleri yine sınıfı geçemedi.

Depremden hemen sonra telefon hatları çöktü ve vatandaşlar sevdiklerine ulaşamayınca depremin paniği çok daha fazla oldu.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün GSM operatörlerinin CEO’larıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"Normalden 7 ila 10 katı fazla talep oldu"

"Normalden 7 ila 10 katı fazla talep oldu"

Bakan Uraloğlu, “Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO’larımızla bir araya geldik. Operatörlerin toplam İstanbul’da 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, hiçbirinde kapsama problemi yaşamadık. Hepsi ayakta kaldığı halde nasıl sıkıntı yaşadık? Haberleşme kapasitemiz 2 buçuk kat fazla.. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu.” İfadelerini kullandı.

“Daha iyi olmamız için ne yapmamız lazım onları konuştuk”

“Daha iyi olmamız için ne yapmamız lazım onları konuştuk”

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı, “Web tabanlı ya da internet üzerinden aramalarda 2 kat artış yaşandı. 2.5 kat olan kapasitelerde 7 ile 10 kat artan kapasitede yüzde 75 aramalar karşılanabildi ancak yüzde 25 karşılanamadı. Web tarafında artışı tamamen karşıladık, orada herhangi bir problem yaşamadık.” dedi.

Bakan, “Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık.” diyerek sözlerini tamamladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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