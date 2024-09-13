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"Futbolcu Değil Müzik Prodüktörü": Sakaryaspor'da Yeni Transfer Nicolas Pribag Bilmecesi

"Futbolcu Değil Müzik Prodüktörü": Sakaryaspor'da Yeni Transfer Nicolas Pribag Bilmecesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 00:05 Son Güncelleme: 14.09.2024 - 00:14

Sakaryaspor, transfer döneminin son saatlerinde 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Bu isimler arasında yer almayan Nicolas Pripag'ın ise bir futbolcu olmadığı ve aslında müzik prodüktörü olduğu tartışma yarattı.

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1. Lig takımlarından Sakaryaspor, transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

1. Lig takımlarından Sakaryaspor, transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Lous, Ennur Totre ve Mendy Mamadou kulübe yeni katılan isimler oldu.

Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Lous, Ennur Totre ve Mendy Mamadou kulübe yeni katılan isimler oldu.

Bu isimler arasında yer almayan ve transferi resmi olarak duyurulmayan isim ise Nicolas Pribag oldu.

Bu isimler arasında yer almayan ve transferi resmi olarak duyurulmayan isim ise Nicolas Pribag oldu.

Daha ilginç olan ise Pribag ile ilgili ortaya atılan bir iddia. Söz konusu iddiaya göre Pribag aslında bir futbolcu değil, bir müzik prodüktörü. Pribag'ın takımla antrenmana çıkması için anlaşma yapıldığı konuşuluyor.

Daha ilginç olan ise Pribag ile ilgili ortaya atılan bir iddia. Söz konusu iddiaya göre Pribag aslında bir futbolcu değil, bir müzik prodüktörü. Pribag'ın takımla antrenmana çıkması için anlaşma yapıldığı konuşuluyor.

Pribag'ın Instagram sayfasına girenler de 'Prodüktör' ünvanıyla karşılaşıyor. Merak konusu olan ve kafa karıştıran durum ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Pribag'ın Instagram sayfasına girenler de 'Prodüktör' ünvanıyla karşılaşıyor. Merak konusu olan ve kafa karıştıran durum ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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