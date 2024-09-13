"Futbolcu Değil Müzik Prodüktörü": Sakaryaspor'da Yeni Transfer Nicolas Pribag Bilmecesi
"Futbolcu Değil Müzik Prodüktörü": Sakaryaspor'da Yeni Transfer Nicolas Pribag Bilmecesi
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1. Lig takımlarından Sakaryaspor, transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.
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Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Lous, Ennur Totre ve Mendy Mamadou kulübe yeni katılan isimler oldu.
Bu isimler arasında yer almayan ve transferi resmi olarak duyurulmayan isim ise Nicolas Pribag oldu.
Daha ilginç olan ise Pribag ile ilgili ortaya atılan bir iddia. Söz konusu iddiaya göre Pribag aslında bir futbolcu değil, bir müzik prodüktörü. Pribag'ın takımla antrenmana çıkması için anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
Pribag'ın Instagram sayfasına girenler de 'Prodüktör' ünvanıyla karşılaşıyor. Merak konusu olan ve kafa karıştıran durum ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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