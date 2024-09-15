Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den Narin'in Babası İçin Önemli İddia: Yönlendirmeye Çalışıyor

Narin'in babasının dün kameraların kapalı olduğunu düşünerek yaptığı konuşmalar gündem olmuştu. 'Öçlerini benden alsaydılar' diyen Narin'in babası ile ilgili Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.