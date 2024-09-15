Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den Narin'in Babası İçin Önemli İddia: Yönlendirmeye Çalışıyor
Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den Narin'in Babası İçin Önemli İddia: Yönlendirmeye Çalışıyor
Narin'in babasının dün kameraların kapalı olduğunu düşünerek yaptığı konuşmalar gündem olmuştu. 'Öçlerini benden alsaydılar' diyen Narin'in babası ile ilgili Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
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Vahşice katledilen Narin için soruşturma devam ederken aile tarafından en başından beri manipüle edilen süreçte aşama kaydetmek hayli zorlaşıyor.
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İlk olarak amcasının tutuklanması, ardından gelen gözaltılarla birlikte abisi ve annesinin de tutuklandığı süreçte Narin cinayetinde her gün bir bilinmez ortaya çıkıyor.
Sahte hatlarla yapılan sahte ihbarlar, aile meclisinde konuşulan ve alınan kararlar gibi cinayeti gizlemeye yönelik hareketler ailenin tüm bireylerine dair güvensizlik yaratmış durumda.
Son olarak babasının kameranın kapalı olduğunu varsayarak yaptığı konuşma gündem olmuştu. Babası "öç alındığı" iması yapıyordu. Ancak bu iddiaya karşı Feramuz Erdin farklı bir iddiada bulundu.
Narin'in babasının "öç" kelimesini kullandığı o konuşma:
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Erdin, Habertürk ekranlarında "Menfaat çatışmalarında aile üyelerine bir şey yapılması 'töreye' ya da 'geleneğe' çok da uygun değil. Babanın dün ve bugünkü açıklamalarından sonra bizi başka bir şey düşündürtmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Bizi yönlendirmeye çalışıyor" dedi.
Feramuz Erdin'in açıklamaları:
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