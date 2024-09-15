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Trump İçin Bir Saldırı İddiası Daha Yapıldı: Yakınlarında Silah Sesleri Geldi

Trump İçin Bir Saldırı İddiası Daha Yapıldı: Yakınlarında Silah Sesleri Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
16.09.2024 - 00:38

ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik bir saldırı girişimi daha gerçekleşti. Kampanya sözcüsü Steven Cheung, 'Donald Trump'ın yakınında silah ateşlendi. Kendisi güvende ve durumu iyi' şeklinde bilgi verdi.

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Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu bildirildi.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump'ın kaldığı Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok” şeklinde bilgi verdi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok” şeklinde bilgi verdi.

Trump, Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirdiği bir mitingde de silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda peş peşe ateş edilen kurşunlardan biri kulağından yara almasına neden olmuştu.

Trump, Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirdiği bir mitingde de silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırıda peş peşe ateş edilen kurşunlardan biri kulağından yara almasına neden olmuştu.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabından yaptığı paylaşımda, yerel kolluk kuvvetlerinin olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabından yaptığı paylaşımda, yerel kolluk kuvvetlerinin olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Trump'ın destekçilerine gönderdiği e-postada, "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Trump'ın destekçilerine gönderdiği e-postada, "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Fox News, Donald Trump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmak isteyen kişinin 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğunu açıkladı.

Fox News, Donald Trump'a golf sahasında suikast girişiminde bulunmak isteyen kişinin 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğunu açıkladı.

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