7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz İddiası: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olayları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bir taciz haberi de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.