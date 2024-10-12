7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz İddiası: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
7 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz İddiası: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olayları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bir taciz haberi de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
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İddiaya göre, Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu. Bu olay sonrası ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.
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Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, H.T'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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