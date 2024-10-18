Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: Sağlık Bakanlığı'ndan O İsim Görevden Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: Sağlık Bakanlığı'ndan O İsim Görevden Alındı
Yenidoğan çetesiyle ilgili skandal gelişmeler gündeme gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı.
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SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesinin yaptıklarını tüm Türkiye konuşuyor.
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Skandal olay ilişkin yeni gelişmeler gündeme gelirken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.
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