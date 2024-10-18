Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin Telefon Görüşmelerinin Bazı Bölümlerini Paylaştı

SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin telefon konuşmalarını paylaştı.