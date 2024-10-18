Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin Telefon Görüşmelerinin Bazı Bölümlerini Paylaştı
Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin Telefon Görüşmelerinin Bazı Bölümlerini Paylaştı
SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin telefon konuşmalarını paylaştı.
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Tüm Türkiye'nin konuştuğu skandal olaya ilişkin yeni detaylar gündeme geldi.
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22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede çete lideri doktor Fırat Sarı ile yöneticisi Doktor İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, 'malen sorumlu' olan 19 hastane ile bağlı oldukları şirketlerin de kapatılarak mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
Olaya ilişkin tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkarken, gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yeni detay paylaştı.
Çetenin telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç bu telefon görüşmelerinin bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım:
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