Narin'i Unutmadı! Gülben Ergen’den Narin Güran Cinayetinin Şüphelilerine Sert Sözler: "Hakkımı Arayın"

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayete yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonrası ünlü sanatçı Gülben Ergen'den Narin’in ailesine sert sözler geldi.

Soruşturmanın ilk gününden bugüne kadar cinayeti yakından takip eden Gülben Ergen, 'Beni doğup büyüdüğüm evimde Annem Amcam Ağabeyim ve Komşumuz boğarak öldürdüler. Nefesimi kestiler. Yengelerim ve tüm akrabalarım yardım etti. Çırpındım dinlemediler canımı aldılar. Hakkımı arayın' dedi.