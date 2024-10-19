Cumhurbaşkanı Erdoğan Mültecilere Yeşil Işık Yaktı: ''3.5 Milyon Mülteci Şu An Ülkemizde''
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mültecilere Yeşil Işık Yaktı: ''3.5 Milyon Mülteci Şu An Ülkemizde''
İstanbul'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'den gelen mültecilere kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara kapımızı açık tuttuk. Lübnan'da ciddi sayıda Türkmen var, onlara da kapımız açık' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde görüştü.
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İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ''Suriye'den bize ilk etapta 4 milyon civarında mülteci geldi'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''3.5 milyon mülteci şu an ülkemizde. Sayın Merkel döneminde beraber görüşerek bu süreci çalıştırdık. Kapımız onlara hep açık olmuştur ve şu anda da açıktır. Orta Doğu'dan, Lübnan'dan ülkemize gelen olursa biz kapımızı onlara açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Kapımız açık'' dedi.
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