Cumhurbaşkanı Erdoğan Mültecilere Yeşil Işık Yaktı: ''3.5 Milyon Mülteci Şu An Ülkemizde''

İstanbul'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'den gelen mültecilere kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara kapımızı açık tuttuk. Lübnan'da ciddi sayıda Türkmen var, onlara da kapımız açık' dedi.