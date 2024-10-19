İndirimli Ürün Almak İçin Birbirlerini Ezdiler
İndirimli Ürün Almak İçin Birbirlerini Ezdiler
İndirimli fiyatları gören yurttaş kendini tutamadı. Mutfak, ev ve dekoratif ürünlerdeki indirimlerden yararlanmak isteyen yurttaş, uzun kuyruklar oluşturdu.
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Trabzon'da düzenlenen ev ürünleri fuarında izdiham yaşandı.
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Trabzon'da İstanbul Home Festival ve bir zincir AVM'nin ortaklaşa düzenlediği ev ürünleri fuarında, bir çok ürünün indirimli satışa sunulacağı açıklandı.
İndirim haberini duyan yurttaş, sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanına koştu.
Kalabalığın yoğunlaştığı fuarda, kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu.
İşte o anlar:
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Yer Trabzonsa çok normal