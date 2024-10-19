Bu Haberi Okumadan Plan Yapmayın: Yarın İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Hafta sonu için plan yapacaklara kötü haber geldi. 'Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı' ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri' kapsamında nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.