CHP ve İYİ Parti'den Öcalan'a Çağrı Yapan Bahçeli'ye Sert Tepki: "Bahçeli, Öcalan İçin Af İstemiştir"
CHP ve İYİ Parti'den Öcalan'a Çağrı Yapan Bahçeli'ye Sert Tepki: "Bahçeli, Öcalan İçin Af İstemiştir"
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası, 'Bahçeli Öcalan için af istemiştir' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıklamalara sert çıkıştı. Dervişoğlu, 'Atatürk’ün kurduğu Meclis'in kürsüsünden, terörist başları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.
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Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin gündem olan çağrısına CHP'den ilk tepki de geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görülüyor ki kapalı kapılar ardından müzakereler yapılıyor. ‘Öcalan Meclis’e gelsin’ diyorlar." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamayı "talihsiz" diye niteledi, "Bahçeli Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert çıktı. Dervişoğlu, "“Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 👇
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