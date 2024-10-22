CHP ve İYİ Parti'den Öcalan'a Çağrı Yapan Bahçeli'ye Sert Tepki: "Bahçeli, Öcalan İçin Af İstemiştir"

'Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

Gün;

Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!

Yarını bekleyin!

Herkesin maskesini indireceğiz!..”