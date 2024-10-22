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CHP ve İYİ Parti'den Öcalan'a Çağrı Yapan Bahçeli'ye Sert Tepki: "Bahçeli, Öcalan İçin Af İstemiştir"

CHP ve İYİ Parti'den Öcalan'a Çağrı Yapan Bahçeli'ye Sert Tepki: "Bahçeli, Öcalan İçin Af İstemiştir"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 13:09 Son Güncelleme: 22.10.2024 - 14:40

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası, 'Bahçeli Öcalan için af istemiştir' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıklamalara sert çıkıştı. Dervişoğlu, 'Atatürk’ün kurduğu Meclis'in kürsüsünden, terörist başları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir' dedi. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündem olan çağrısına CHP'den ilk tepki de geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görülüyor ki kapalı kapılar ardından müzakereler yapılıyor. ‘Öcalan Meclis’e gelsin’ diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündem olan çağrısına CHP'den ilk tepki de geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görülüyor ki kapalı kapılar ardından müzakereler yapılıyor. ‘Öcalan Meclis’e gelsin’ diyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamayı "talihsiz" diye niteledi, "Bahçeli Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamayı "talihsiz" diye niteledi, "Bahçeli Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir şu ifadeleri kullandı: 👇

'Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecriti kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM parti grubunda konuşsun diyor. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert çıktı. Dervişoğlu, "“Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 👇

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert çıktı. Dervişoğlu, "“Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 👇

'Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

Gün;

Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!

Yarını bekleyin!

Herkesin maskesini indireceğiz!..”

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