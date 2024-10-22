Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümü İçin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümü İçin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, 'Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' ifadelerini kullandı.
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇
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