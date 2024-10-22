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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümü İçin İlk Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümü İçin İlk Açıklama!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 14:36 Son Güncelleme: 22.10.2024 - 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, 'Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' ifadelerini kullandı. 

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

'15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. 

Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

Milletin çocuklarını hizmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Himmet diyenlerin sonu onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen ağa babalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar.'

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