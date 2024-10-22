Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethullah Gülen'in Ölümü İçin İlk Açıklama!

'15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık.

Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

Milletin çocuklarını hizmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Himmet diyenlerin sonu onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen ağa babalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar.'