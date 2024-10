Muharrem İnce'den Öcalan Çağrısı Sonrası Meydan Okuma: "Tarihi Çağrımızdır, Direneceğiz"

'Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün işletildiği, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin olduğu, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin korunduğu her oluşuma kayıtsız şartsız destek vereceğimin bilinmesini isterim.

Çağrım yukarıda saydıklarıma itirazı olmayan samimi bütün siyasi aktörleredir. Bu birlikteliği başaramazsak korkarım yağmurdan kaçarken doluya yakalanacağız. Bubirlikteliği sağlayamazsak korkarım Türkler Türkiyeli, Türk milleti yerel halk olacak. Bu birlikteliği sağlayamazsak Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Birleşik Devletlerine dönüşecek. Bu birlikteliği şimdi sağlayamazsak bir daha asla sağlayamayacağız.

Tarihin dönüm noktalarından birindeyiz, at izi it izine karışıyor ve su bulandıkça bulanıyor. Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırmak gittikçe güçleşiyor. Ekonomik olarak bunalan Türk Milletinin karar almasını zorlaştıracak her türlü manipülasyon yapılıyor. Yapmamız gereken kafa kafaya, el ele vererek ve birlikte durarak yerli, milli, akıllı, medeni ve namuslu olan cepheyi tahkim etmektir.

Atı alan Üsküdarı geçse de Çanakkale'yi geçememelidir. Buna her kim 'ben varım' diyorsa hiçbir koşul öne sürmeden, hiçbir makam ve mevki talebinde bulunmadan beraber yürümeye ben varım.

'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.'

Selam olsun İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalara!'