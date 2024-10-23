Muharrem İnce'den Öcalan Çağrısı Sonrası Meydan Okuma: "Tarihi Çağrımızdır, Direneceğiz"
Muharrem İnce'den Öcalan Çağrısı Sonrası Meydan Okuma: "Tarihi Çağrımızdır, Direneceğiz"
MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için yaptığı çağrıya bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce 'Tarihi Çağrımızdır' başlığı ile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 'Buradayız ve sonuna kadar direneceğiz' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepkiler devam ediyor.
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Bahçeli dün grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini söylemişti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Tarihi Çağrımızdır" başlığı ile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Buradayız ve sonuna kadar direneceğiz" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, mesajında terör örgütü PKK'nın zaten bitme aşamasındayken bu çağrıyla can suyu verildiğini savundu. İnce ayrıca "Kim bu Cumhuriyet'e, Anayasa'nın değişmez maddelerine, toprak bütünlüğüne kast ediyorsa; bu vatanı sahipsiz sanmasın" dedi.
Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı metin 👇
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