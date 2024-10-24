Mafya Lideri Alaattin Çakıcı’dan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle serbest bırakılan mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi genel merkezde ziyaret etti. Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli'nin makam odasında kabul ettiği Çakıcı ile kol kola pozu dikkat çekti.

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