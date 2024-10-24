Mafya Lideri Alaattin Çakıcı’dan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Ziyaret
Mafya Lideri Alaattin Çakıcı’dan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Ziyaret
Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle serbest bırakılan mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi genel merkezde ziyaret etti. Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli'nin makam odasında kabul ettiği Çakıcı ile kol kola pozu dikkat çekti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı günlerdir konuşuluyor. Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasını öneren ve Meclis kürsüsüne davet eden Bahçeli'nin ezber bozan açıklamaları tarihe geçti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dün (23 Ekim Çarşamba) partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye kürsüden urgan atarak tepkisini göstermişti.
MHP kaynakları İYİ Parti'den urganı talep etmiş, İYİ Parti ise MHP Genel Merkezi'ne atılan urganı göndermişti. MHP lideri Bahçeli ise makam odasına astığı urgan poz vermişti.
Bu gelişmelerin ardından mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli Çakıcı'yı makam odasında ziyaret etti. Görüşmede ne konuşulduğuna dair bir bilgi geçilmedi.
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