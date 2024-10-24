Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mafya Lideri Alaattin Çakıcı’dan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

Mafya Lideri Alaattin Çakıcı’dan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Ziyaret

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 14:52

Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle serbest bırakılan mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi genel merkezde ziyaret etti. Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli'nin makam odasında kabul ettiği Çakıcı ile kol kola pozu dikkat çekti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı günlerdir konuşuluyor. Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasını öneren ve Meclis kürsüsüne davet eden Bahçeli'nin ezber bozan açıklamaları tarihe geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı günlerdir konuşuluyor. Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasını öneren ve Meclis kürsüsüne davet eden Bahçeli'nin ezber bozan açıklamaları tarihe geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dün (23 Ekim Çarşamba) partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye kürsüden urgan atarak tepkisini göstermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dün (23 Ekim Çarşamba) partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye kürsüden urgan atarak tepkisini göstermişti.

MHP kaynakları İYİ Parti'den urganı talep etmiş, İYİ Parti ise MHP Genel Merkezi'ne atılan urganı göndermişti. MHP lideri Bahçeli ise makam odasına astığı urgan poz vermişti.

MHP kaynakları İYİ Parti'den urganı talep etmiş, İYİ Parti ise MHP Genel Merkezi'ne atılan urganı göndermişti. MHP lideri Bahçeli ise makam odasına astığı urgan poz vermişti.

Bu gelişmelerin ardından mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bu gelişmelerin ardından mafya lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne gelerek Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli Çakıcı'yı makam odasında ziyaret etti. Görüşmede ne konuşulduğuna dair bir bilgi geçilmedi.

Ekol TV'nin haberine göre Bahçeli Çakıcı'yı makam odasında ziyaret etti. Görüşmede ne konuşulduğuna dair bir bilgi geçilmedi.

Kaynak

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın