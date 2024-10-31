Yapay Zekaya Vergi Geldi: ChatGPT Üyeliklerine KDV Zammına Tepki Yağdı
Yapay Zekaya Vergi Geldi: ChatGPT Üyeliklerine KDV Zammına Tepki Yağdı
Yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, KDV geleceğini duyurdu. Yapay zekaya yüzde 20 vergi gelmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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“Vatandaş her gün yeni vergiye uyanıyor” derken aslında abartmamıştık… Yapay zekaya da vergi geldi.
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, KDV uygulamasına geçeceğini duyurdu.
Yüzde 20 oranında uygulanacak KDV aralık ayından itibaren kullanıcıların faturalarına yansıyacak. Türkiye’de aylık 685 lira 12 kuruş olan abonelik ücreti eklenen KDV ile birlikte 822 lira 14 kuruşa yükselecek.
Yapay zekaya vergi gelmesi sosyal medyada tepki çekti. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım👇🏻
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