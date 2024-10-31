Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yapay Zekaya Vergi Geldi: ChatGPT Üyeliklerine KDV Zammına Tepki Yağdı

Yapay Zekaya Vergi Geldi: ChatGPT Üyeliklerine KDV Zammına Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 13:08

Yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, KDV geleceğini duyurdu. Yapay zekaya yüzde 20 vergi gelmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Vatandaş her gün yeni vergiye uyanıyor” derken aslında abartmamıştık… Yapay zekaya da vergi geldi.

“Vatandaş her gün yeni vergiye uyanıyor” derken aslında abartmamıştık… Yapay zekaya da vergi geldi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, KDV uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, KDV uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Yüzde 20 oranında uygulanacak KDV aralık ayından itibaren kullanıcıların faturalarına yansıyacak. Türkiye’de aylık 685 lira 12 kuruş olan abonelik ücreti eklenen KDV ile birlikte 822 lira 14 kuruşa yükselecek.

Yüzde 20 oranında uygulanacak KDV aralık ayından itibaren kullanıcıların faturalarına yansıyacak. Türkiye’de aylık 685 lira 12 kuruş olan abonelik ücreti eklenen KDV ile birlikte 822 lira 14 kuruşa yükselecek.

Yapay zekaya vergi gelmesi sosyal medyada tepki çekti. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım👇🏻

Yapay zekaya vergi gelmesi sosyal medyada tepki çekti. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın