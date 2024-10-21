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Yerden Bulup Aldığınız Para Vergiye Takılabilir: Sosyal Medya Kullanıcısından Ekonomiye İnce Dokundurma

Yerden Bulup Aldığınız Para Vergiye Takılabilir: Sosyal Medya Kullanıcısından Ekonomiye İnce Dokundurma

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 18:19

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TikTok'ta 'levent.dikbas' isimli kullanıcı artan vergileri bir videoyla tiye aldı. Videonun adı ise tam 'Yerden Aldın Vergisi' olacak cinsten.

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Aklımızın almadığı vergilere her gün bir yenisi ekleniyor. Vergiler nedeniyle para vatandaşın cebine girmeden adeta buhar oluyor.

Aklımızın almadığı vergilere her gün bir yenisi ekleniyor. Vergiler nedeniyle para vatandaşın cebine girmeden adeta buhar oluyor.

TikTok'ta '@levent.dikbas' isimli bir kullanıcı artan vergileri tiye aldığı bir video paylaştı.

TikTok'ta '@levent.dikbas' isimli bir kullanıcı artan vergileri tiye aldığı bir video paylaştı.

O video şöyle👇🏻

E tabi o esprili videoya esprili yorumlar da gecikmedi👇🏻

E tabi o esprili videoya esprili yorumlar da gecikmedi👇🏻

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