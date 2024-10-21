Yerden Bulup Aldığınız Para Vergiye Takılabilir: Sosyal Medya Kullanıcısından Ekonomiye İnce Dokundurma

TikTok'ta 'levent.dikbas' isimli kullanıcı artan vergileri bir videoyla tiye aldı. Videonun adı ise tam 'Yerden Aldın Vergisi' olacak cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aklımızın almadığı vergilere her gün bir yenisi ekleniyor. Vergiler nedeniyle para vatandaşın cebine girmeden adeta buhar oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'ta '@levent.dikbas' isimli bir kullanıcı artan vergileri tiye aldığı bir video paylaştı.
O video şöyle👇🏻
E tabi o esprili videoya esprili yorumlar da gecikmedi👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın