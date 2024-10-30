Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şirketten Kullanıcılara Mail Gitti: ChatGPT'ye Yüzde 20 Vergi Geldi

Şirketten Kullanıcılara Mail Gitti: ChatGPT'ye Yüzde 20 Vergi Geldi

ChatGPT
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 23:21

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştirici OpenAl şirketi tarafından kullanıcılara gönderilen mailde, Türk hükümetinin vergi politikaları nedeniyle ücretlerde yüzde 20 artış olacağı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapay zekanın öncü şirketi OpenAl, Türk kullanıcılarına gönderdiği mail ile vergi politikası nedeniyle ücret artışı olacağını duyurdu.

Yapay zekanın öncü şirketi OpenAl, Türk kullanıcılarına gönderdiği mail ile vergi politikası nedeniyle ücret artışı olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, aylık ücreti 499.99 TL olan ChatGPT için hükümet yüzde 20 vergi alacak.

Açıklamaya göre, aylık ücreti 499.99 TL olan ChatGPT için hükümet yüzde 20 vergi alacak.

Yeni ücretler, aralık ayı itibarıyla geçerli olacak.

Yeni ücretler, aralık ayı itibarıyla geçerli olacak.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın