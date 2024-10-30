Şirketten Kullanıcılara Mail Gitti: ChatGPT'ye Yüzde 20 Vergi Geldi
Şirketten Kullanıcılara Mail Gitti: ChatGPT'ye Yüzde 20 Vergi Geldi
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştirici OpenAl şirketi tarafından kullanıcılara gönderilen mailde, Türk hükümetinin vergi politikaları nedeniyle ücretlerde yüzde 20 artış olacağı açıklandı.
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Yapay zekanın öncü şirketi OpenAl, Türk kullanıcılarına gönderdiği mail ile vergi politikası nedeniyle ücret artışı olacağını duyurdu.
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Açıklamaya göre, aylık ücreti 499.99 TL olan ChatGPT için hükümet yüzde 20 vergi alacak.
Yeni ücretler, aralık ayı itibarıyla geçerli olacak.
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