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21 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler

21 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 01:29

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 21 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 kişi gözaltına alınırken şirkete kayyum atandı.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 kişi gözaltına alınırken şirkete kayyum atandı.

Döner zinciri Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu düzenlenmiş firmanın sahibinin de içinde bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile operasyon yapılan Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin 6 ortağı: Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK inceleme başlatıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK inceleme başlatıldığını duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada “Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvuru yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvuru yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yaptı.

87 yaşında rapor alarak evlenen İnan Kıraç akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.

87 yaşında rapor alarak evlenen İnan Kıraç akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.

87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik sonucunda kızı İpek Kıraç, hukuki yollara başvurmuştu.

2.5 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi olan İpek Kıraç, babasının maddi ve manevi olarak korunması, kısıtlanmasını talep ederek vasi atanmasını istemişti. 

İnan Kıraç, akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.

Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından yeni bir anket başlattı: İmamoğlu mu Yavaş mı?

Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından yeni bir anket başlattı: İmamoğlu mu Yavaş mı?

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleme heyecanı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yaptı. 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde İmamoğlu tek aday. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını belirtmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından bir anket gerçekleştirdi. Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerine yer vererek “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” diye sordu. Ankette Mansur Yavaş önde.

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Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı hakim. "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi.

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı hakim. "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Kış severler karın tadını çıkarırken yaz severler havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklıkların salı gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini belirtti.

İmza günü düzenleyen yazar Caner Kara'ya Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı.

İmza günü düzenleyen yazar Caner Kara'ya Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı.

MHP ve Ülkü Ocakları’na karşı eleştirilerde bulunan yazar Caner Kara, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 7 Şubat’ta imza günü düzenledi. İmza gününde Kara, Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa H.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Sinan Ateş’le arkadaş olduğu öğrenilen Caner Kara’ya saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonu kursların faaliyetine ara verildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonu kursların faaliyetine ara verildi.

İstanbul'da kurslara kar engeli. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildiğini açıkladı.

Sağlığımızla oynayan 10 peynir markası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi.

Sağlığımızla oynayan 10 peynir markası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. İfşalar devam ederken, 10 ünlü peynir markası ifşa oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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