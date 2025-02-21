21 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 kişi gözaltına alınırken şirkete kayyum atandı.
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Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşün ardından SPK inceleme başlatıldığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvuru yaptı.
87 yaşında rapor alarak evlenen İnan Kıraç akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.
Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından yeni bir anket başlattı: İmamoğlu mu Yavaş mı?
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Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı hakim. "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi.
İmza günü düzenleyen yazar Caner Kara'ya Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonu kursların faaliyetine ara verildi.
Sağlığımızla oynayan 10 peynir markası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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