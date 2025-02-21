21 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kent beyaza büründü. Kış severler karın tadını çıkarırken yaz severler havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklıkların salı gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini belirtti.