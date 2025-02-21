Liste Güncellendi: Bakanlık 10 Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti
Liste Güncellendi: Bakanlık 10 Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. İfşalar devam ederken, 10 ünlü peynir markası ifşa oldu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde denetimlerine devam ederken, firmalarda ürünlerine hile karıştırmadan duramıyor.
Son güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünüyle listeye girerek rekor kırdı. Bakanlık, bu markanın peynirlerinde, belirtilen yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.
İşte taklit ve Tağşiş listesindeki peynir markaları:
Bakanlık tarafından ifşa edilen peynir markalarının üretildiği şehirler de dikkat çekti. İşte tam liste:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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