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Liste Güncellendi: Bakanlık 10 Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti

Liste Güncellendi: Bakanlık 10 Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 12:54

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. İfşalar devam ederken, 10 ünlü peynir markası ifşa oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde denetimlerine devam ederken, firmalarda ürünlerine hile karıştırmadan duramıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde denetimlerine devam ederken, firmalarda ürünlerine hile karıştırmadan duramıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.

Son güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünüyle listeye girerek rekor kırdı. Bakanlık, bu markanın peynirlerinde, belirtilen yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.

Son güncellenen listede, Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünüyle listeye girerek rekor kırdı. Bakanlık, bu markanın peynirlerinde, belirtilen yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.

İşte taklit ve Tağşiş listesindeki peynir markaları:

İşte taklit ve Tağşiş listesindeki peynir markaları:

YUSRA SÜT ÜRÜNLERİ

TAM YAĞLI TOST PEYNİR

Yağ Oranı Düşük

STT: 25.04.25, Karakoçan, Elazığ

Süt ve Süt Ürünleri, Hayvancılık, İnşaat ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ÖMÜR SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Tost Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Tire, İzmir

Süt ve Süt Ürünleri, Boyacıoğulları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 25.11.2025

ELMAS SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Yağ Oranı Düşük

Lokma Süt, Tiryakibey, Hayvancılık Besicilik Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025

AYDINOĞLU GIDA KATI

Süt ve Süt Ürünleri

Ticaret Ltd. Şti.

Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025

ŞEREFOĞLU YEM GIDA VE PET ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynri

Yağ Oranı Düşük 

Son Kullanma Tarihi: 11.02.2025

DEVREK SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Yağ Oranı Düşük

Zonguldak, Süt ve Süt Ürünleri

Son Kullanma Tarihi: 06.10.2024, 13.08.2024

ÜNAL GIDA VE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Az Yağlı Eritme Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Melikgazi, Kayseri

ERKON SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Ereğli, Konya

MILKON SÜT ÜRÜNLERİ

Kahvaltılık Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Karatay, Konya

Son Kullanma Tarihi: 20.02.2025

ÇAYIRBAGI SÜT ÜRÜNLERİ

Tam Yağlı Kaşar Peyniri

Yağ Oranı Düşük

Karatay, Konya

Son Kullanma Tarihi: 04.04.2025

Bakanlık tarafından ifşa edilen peynir markalarının üretildiği şehirler de dikkat çekti. İşte tam liste:

Bakanlık tarafından ifşa edilen peynir markalarının üretildiği şehirler de dikkat çekti. İşte tam liste:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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