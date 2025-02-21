200 Bin Lira Maaşın Yetmediğini Söyleyen Vekilden Bir Açıklama Daha
200 Bin Lira Maaşın Yetmediğini Söyleyen Vekilden Bir Açıklama Daha
Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ortak meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olduğunu ve yetmediğini açıkladı. Demir'in bu açıklaması büyük tepki çekti. 200 bin lira vekil maaşını beğenmediği iddiasının doğru olmadığını dile getiren Doğan Demir, 'Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir' dedi.
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Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre, Yeni Yol Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Demir tepkiler sonrası bir açıklama daha yaptı.
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Milletvekili maaşının asgari ücrete karşı çok büyük göründüğünü vurgulayan Doğan Demir, “Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşı yetmiyor, 3-4 katını harcıyor. Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor” dedi.
''Ülkemizde emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve insanlarımızın nasıl zor koşullarda geçindiğini en yakından bilen birisiyim'' diyerek kendisini savunan Demir, sözlerine şöyle devam etti:
Ocak ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 196.775 TL oldu. Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 9 katı durumunda. Emekli milletvekili maaşı 123 bin 759 lira oldu. TL. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL.
2025 yılı Bütçesi'nde Cumhurbaşkanlığı ödeneği 2.856.000 TL olarak belirlendiğinden 2025 yılı Cumhurbaşkanı maaşı 238.000 TL'dir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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