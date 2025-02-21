200 Bin Lira Maaşın Yetmediğini Söyleyen Vekilden Bir Açıklama Daha

''Kaldı ki milletvekilliğini maaşa endekslemekte çok abes bir durum, bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamazda. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur. İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun 'Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?' diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum.Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir.''