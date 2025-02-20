Ortopedi Servisinde Büyük Skandal: Sağlam İnsanlara Platin Taktılar
Ortopedi Servisinde Büyük Skandal: Sağlam İnsanlara Platin Taktılar
Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde büyük bir skandal olay meydana geldi. Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı.
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Sağlık sektöründe yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ameliyat masasında hastayla yapılan stent pazarlığı halen tartışılırken, gündeme bir yeni olay daha geldi.
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Ortopedi servisinde 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar.
Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını gündeme getiren ve ismi açıklanmayan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.
İYİ Parti'nin 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusunda bulunacağı ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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