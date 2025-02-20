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Ortopedi Servisinde Büyük Skandal: Sağlam İnsanlara Platin Taktılar

Ortopedi Servisinde Büyük Skandal: Sağlam İnsanlara Platin Taktılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 22:52

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde büyük bir skandal olay meydana geldi. Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı. 

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Sağlık sektöründe yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ameliyat masasında hastayla yapılan stent pazarlığı halen tartışılırken, gündeme bir yeni olay daha geldi.

Sağlık sektöründe yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ameliyat masasında hastayla yapılan stent pazarlığı halen tartışılırken, gündeme bir yeni olay daha geldi.

Ortopedi servisinde 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar.

Ortopedi servisinde 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar.

Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, konuya ilişkin ortopedi uzmanları “Skandal, insanlık suçu” dedi. Skandal olayı ortaya çıkartan doktora mobbing yapıldığı iddia edildi.

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını gündeme getiren ve ismi açıklanmayan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını gündeme getiren ve ismi açıklanmayan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Doktor, Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını da ekledi.

İYİ Parti'nin 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusunda bulunacağı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusunda bulunacağı ortaya çıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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