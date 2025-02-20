Eğitime Kar Molası: 17 İlde Okullar Tatil Edildi

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.