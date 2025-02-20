Eğitime Kar Molası: 17 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime Kar Molası: 17 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime kar molası verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, 16 ilde okullar tatil edildi.
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Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
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Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
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Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.
Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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