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Eğitime Kar Molası: 17 İlde Okullar Tatil Edildi

Eğitime Kar Molası: 17 İlde Okullar Tatil Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 22:01

Eğitime kar molası verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, 16 ilde okullar tatil edildi.

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Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte 21 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olduğu iller...

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir' denildi.

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

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Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

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Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 'Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için yarın eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir.' ifadesine yer verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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