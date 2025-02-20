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AKP'li Belediye Başkanı Gündoğar'dan Yeğenine Büyük Jest: Şoför Olarak Başladı Başkan Yardımcısı Oldu

AKP'li Belediye Başkanı Gündoğar'dan Yeğenine Büyük Jest: Şoför Olarak Başladı Başkan Yardımcısı Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 21:28

AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan skandal bir hamle geldi. Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, şoför olarak işe aldığı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.

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AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yeğenine büyük bir jest yaptı.

AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yeğenine büyük bir jest yaptı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, daha önce şoförü olarak çalıştırdığı ve daha sonra Aybastı Belediyesi'nde özel kalem müdürü yaptığı yeğeni Ahmet Gündoğar'ı son olarak da Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirdi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, daha önce şoförü olarak çalıştırdığı ve daha sonra Aybastı Belediyesi'nde özel kalem müdürü yaptığı yeğeni Ahmet Gündoğar'ı son olarak da Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirdi.

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, İzzet Gündoğar'ın yeğeni Ahmet Gündoğar, görevi ile ilgili sorulara 'Benim konuşmam doğru olmaz, açıklamayı belediye yapacaktır. Daha sonra konuşmak istiyorum' diyerek yanıt verdi.

İzzet Gündoğar, kızı da başka bir AKP'li Ulubey Belediyesi'nde memur yapılmıştı.

İzzet Gündoğar, kızı da başka bir AKP'li Ulubey Belediyesi'nde memur yapılmıştı.

İzzet Gündoğar'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ise Ordu'daki AKP'li Ulubey Belediyesi'nde kızına özel psikolog kadrosu açılmış ve Gündoğar'ın kızı memur yapılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Badem bıyıklının yaptığı jest rte’nin eski şoförü ahmet hamdi çamlı nam-ı diğer Yeliz’in milletvekili yaptığı jestin yanında hello kitty gibi kalır.

maestro__

Liyakatsiz kadrolaşma desek 'yok allah nasip etti' derler😉

Can vanKamp

Yeliz v.2