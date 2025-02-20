AKP'li Belediye Başkanı Gündoğar'dan Yeğenine Büyük Jest: Şoför Olarak Başladı Başkan Yardımcısı Oldu

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, İzzet Gündoğar'ın yeğeni Ahmet Gündoğar, görevi ile ilgili sorulara 'Benim konuşmam doğru olmaz, açıklamayı belediye yapacaktır. Daha sonra konuşmak istiyorum' diyerek yanıt verdi.