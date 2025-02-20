AKP'li Belediye Başkanı Gündoğar'dan Yeğenine Büyük Jest: Şoför Olarak Başladı Başkan Yardımcısı Oldu
AKP'li Belediye Başkanı Gündoğar'dan Yeğenine Büyük Jest: Şoför Olarak Başladı Başkan Yardımcısı Oldu
AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan skandal bir hamle geldi. Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, şoför olarak işe aldığı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.
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AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yeğenine büyük bir jest yaptı.
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Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, daha önce şoförü olarak çalıştırdığı ve daha sonra Aybastı Belediyesi'nde özel kalem müdürü yaptığı yeğeni Ahmet Gündoğar'ı son olarak da Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirdi.
İzzet Gündoğar, kızı da başka bir AKP'li Ulubey Belediyesi'nde memur yapılmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Badem bıyıklının yaptığı jest rte’nin eski şoförü ahmet hamdi çamlı nam-ı diğer Yeliz’in milletvekili yaptığı jestin yanında hello kitty gibi kalır.
Liyakatsiz kadrolaşma desek 'yok allah nasip etti' derler😉
Yeliz v.2