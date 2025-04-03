Volkan Konak’ın 2019’daki Konserinde Vefat Edeceği Yaşını Söylediği Anlar Ortaya Çıktı
Volkan Konak’ın 2019’daki Konserinde Vefat Edeceği Yaşını Söylediği Anlar Ortaya Çıktı
Ülkemizin değerlerinden, önemli sanatçımız Volkan Konak KKTC’de verdiği konser esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Hastanede hayatını kaybettiği açıklanan Volkan Konak’ın 2019’da Almanya’da verdiği bir konserinde, “Baba tarafına çekseydik 58’de ölmüştük” dediği anlar gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim.
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58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın konserdeki sözleri dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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