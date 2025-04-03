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Tanesi Milyarlarca Lira! Türkiye’nin En Lüks Özel Jetlerine Sahip İş İnsanları Açıklandı

Tanesi Milyarlarca Lira! Türkiye’nin En Lüks Özel Jetlerine Sahip İş İnsanları Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 16:59

Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, sadece iş başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları lüks özel jetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda yapılan yeni alımlarla, Türkiye’nin en pahalı uçaklarına sahip isimler belli oldu. Listenin başında MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal yer aldı.

Kaynak: Sözcü

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Ünlü isimlerin lüks jetlere sahip olduğunu biliyoruz.

Ünlü isimlerin lüks jetlere sahip olduğunu biliyoruz.

Forbes Dergisi’nin milyarderler listesinde 35 Türk yer alırken, Türk iş insanlarının özel jet tutkusu da dikkat çekiyor.

Son siparişlerle birlikte Türkiye'nin en pahalı özel uçaklarına sahip isimler belli oldu.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, özel jetlerin en pahalısı MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal'a ait.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, özel jetlerin en pahalısı MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal'a ait.

Derlenen listeye göre, Günal 80 milyon dolarlık Global 8000 model özel jetiyle milyarderler arasında ilk sırada yer alıyor. Listenin devamı ise şöyle:

  • Mehmet Ali Aydınlar - Gulfstream G700 (79 milyon$)

  • Cengiz Holding - Gulfstream G650 (65 milyon$)

  • Ömer Koç - Falcon F8X (62 milyon$) 

  • Fuat Tosyal - Falcon 7X (53 milyon$)

  • Ferit Şahenk - Gulfstream G550 (60 milyon$) 

  • Acun Ilıcalı - Bombardier Global XRS (13 milyon$)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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