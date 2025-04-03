Tanesi Milyarlarca Lira! Türkiye’nin En Lüks Özel Jetlerine Sahip İş İnsanları Açıklandı
Tanesi Milyarlarca Lira! Türkiye’nin En Lüks Özel Jetlerine Sahip İş İnsanları Açıklandı
Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, sadece iş başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları lüks özel jetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda yapılan yeni alımlarla, Türkiye’nin en pahalı uçaklarına sahip isimler belli oldu. Listenin başında MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal yer aldı.
Kaynak: Sözcü
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Ünlü isimlerin lüks jetlere sahip olduğunu biliyoruz.
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Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, özel jetlerin en pahalısı MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal'a ait.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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