Bu yeni politika, ABD’nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından Ocak ayında yürürlüğe girdi.

Bazı ABD kurum ve kuruluşları halihazırda benzer ilişkilerle ilgili sıkı kurallar koymuş olsa da, bu tarz bir yasak Soğuk Savaş dönemi sonrasında ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde uygulanıyor. Diğer ülkelerdeki Amerikan diplomatik personelinin yerel halkla ilişkiye girmesi ve hatta evlenmesi alışılmadık bir durum değil.