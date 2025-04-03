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ABD, Çin’deki Hükümet Personeline Romantik ve Cinsel İlişkileri Yasakladı

ABD, Çin’deki Hükümet Personeline Romantik ve Cinsel İlişkileri Yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 15:13

ABD hükümeti, Çin'deki Amerikan personeline, Çinli vatandaşlarla romantik veya cinsel ilişkilerde bulunmalarını yasaklayan yeni bir politika uygulamaya koydu. Ocak ayında uygulamaya giren yasak, tüm ABD hükümeti çalışanlarını, aile üyelerini ve güvenlik iznine sahip müteahhitleri kapsıyor.

Politika, Çin’deki büyükelçilik ve konsolosluklarda görevli personeli hedef alırken, daha önce yalnızca belirli gruplar için geçerli olan yasak, şimdi tüm Çinli vatandaşlarla ilişkileri kapsayacak şekilde genişletildi.

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ABD hükümeti Çin’deki Amerikan hükümeti personeline, aile üyelerine ve güvenlik iznine sahip müteahhitlere, Çinli vatandaşlarla romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunmalarını yasakladı.

ABD hükümeti Çin’deki Amerikan hükümeti personeline, aile üyelerine ve güvenlik iznine sahip müteahhitlere, Çinli vatandaşlarla romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunmalarını yasakladı.

Bu yeni politika, ABD’nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından Ocak ayında yürürlüğe girdi.

Bazı ABD kurum ve kuruluşları halihazırda benzer ilişkilerle ilgili sıkı kurallar koymuş olsa da, bu tarz bir yasak Soğuk Savaş dönemi sonrasında ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde uygulanıyor. Diğer ülkelerdeki Amerikan diplomatik personelinin yerel halkla ilişkiye girmesi ve hatta evlenmesi alışılmadık bir durum değil.

Burns, bu yasağı Çin'deki tüm Amerikan personeli için geçerli kılmayı tercih etti.

Burns, bu yasağı Çin'deki tüm Amerikan personeli için geçerli kılmayı tercih etti.

Önceki politika, ABD personelinin Çinli güvenlik görevlileri ve destek personeli ile 'romantik ve cinsel ilişkilerde' bulunmalarını yasaklıyordu.

Ancak yeni yasa, Çin'deki herhangi bir Çinli vatandaşla ilişkileri kapsıyor. Yasağın ne şekilde tanımlandığı, 'romantik ya da cinsel ilişki' tanımının ne olduğu ise netlik kazanmadı.

Bununla birlikte, Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilir.

Bununla birlikte, Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilir.

Ancak bu muafiyet reddedilirse, ilişkilerini sona erdirmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları gerekecek. Kuralları ihlal edenler ise derhal Çin'den ayrılmak zorunda kalacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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