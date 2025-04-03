ABD, Çin’deki Hükümet Personeline Romantik ve Cinsel İlişkileri Yasakladı
ABD, Çin’deki Hükümet Personeline Romantik ve Cinsel İlişkileri Yasakladı
ABD hükümeti, Çin'deki Amerikan personeline, Çinli vatandaşlarla romantik veya cinsel ilişkilerde bulunmalarını yasaklayan yeni bir politika uygulamaya koydu. Ocak ayında uygulamaya giren yasak, tüm ABD hükümeti çalışanlarını, aile üyelerini ve güvenlik iznine sahip müteahhitleri kapsıyor.
Politika, Çin’deki büyükelçilik ve konsolosluklarda görevli personeli hedef alırken, daha önce yalnızca belirli gruplar için geçerli olan yasak, şimdi tüm Çinli vatandaşlarla ilişkileri kapsayacak şekilde genişletildi.
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ABD hükümeti Çin’deki Amerikan hükümeti personeline, aile üyelerine ve güvenlik iznine sahip müteahhitlere, Çinli vatandaşlarla romantik ya da cinsel ilişkilerde bulunmalarını yasakladı.
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Burns, bu yasağı Çin'deki tüm Amerikan personeli için geçerli kılmayı tercih etti.
Bununla birlikte, Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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