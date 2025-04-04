Studio Ghibli Akımı Hız Kesmeden Devam Ediyor: Efsaneleşmiş Fotoğraflara Bir de Yapay Zeka Gözünden Bakalım
Studio Ghibli Akımı Hız Kesmeden Devam Ediyor: Efsaneleşmiş Fotoğraflara Bir de Yapay Zeka Gözünden Bakalım
Son dönemlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Studio Ghibli akımına belki denk gelmişsinizdir. Bu akım sayesinde kullanıcılar, herhangi bir görseli istedikleri gibi tekrardan yaratabiliyorlar. ChatGPT'nin duyurduğu bu özelliği ise binlerce kişi denedi. Peki yılların efsaneleşmiş fotoğrafları ChatGPT'nin gözünden nasıl görünürdü?
Buyurun beraber bakalım...
Kaynak: Webtekno
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Sosyal medyada son zamanlarda viral olan Studio Ghibli akımı duymuşsunuzdur.
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayabiliriz.
2. Mahmut Tanal'ı da unutmamak gerek...
3. 👇
4. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç!
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5. "Mahalle yansa da umrunda olmayan küçük kız" meme'i ise bu şekilde gözüküyor!
6. "Ikınan adam"
7. Ve dünyayı kasıp kavuran, sabah rutiniyle epey konuşulan influencer Ashton Hall.
8. 👇
9. Titanik'in efsaneleşmiş sahnesi!
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10. Ferdi Tayfur!
11. Feriha'yı da unutmamak gerek...
12. "Hayal kırıklığına uğramış adam" meme'i!
13. Yerli ve milli karelerimiz.
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14. Biraz da eğlenceli...
15. Milli kedimiz.
16. 👇
17. Siz neler düşünüyorsunuz?
18. Yorumlarda buluşalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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