Studio Ghibli Akımı Hız Kesmeden Devam Ediyor: Efsaneleşmiş Fotoğraflara Bir de Yapay Zeka Gözünden Bakalım

Son dönemlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Studio Ghibli akımına belki denk gelmişsinizdir. Bu akım sayesinde kullanıcılar, herhangi bir görseli istedikleri gibi tekrardan yaratabiliyorlar. ChatGPT'nin duyurduğu bu özelliği ise binlerce kişi denedi. Peki yılların efsaneleşmiş fotoğrafları ChatGPT'nin gözünden nasıl görünürdü?

Buyurun beraber bakalım...

Kaynak: Webtekno