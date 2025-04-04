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Studio Ghibli Akımı Hız Kesmeden Devam Ediyor: Efsaneleşmiş Fotoğraflara Bir de Yapay Zeka Gözünden Bakalım

Studio Ghibli Akımı Hız Kesmeden Devam Ediyor: Efsaneleşmiş Fotoğraflara Bir de Yapay Zeka Gözünden Bakalım

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 16:19

Son dönemlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Studio Ghibli akımına belki denk gelmişsinizdir. Bu akım sayesinde kullanıcılar, herhangi bir görseli istedikleri gibi tekrardan yaratabiliyorlar. ChatGPT'nin duyurduğu bu özelliği ise binlerce kişi denedi. Peki yılların efsaneleşmiş fotoğrafları ChatGPT'nin gözünden nasıl görünürdü?

Buyurun beraber bakalım...

Kaynak: Webtekno

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Sosyal medyada son zamanlarda viral olan Studio Ghibli akımı duymuşsunuzdur.

Sosyal medyada son zamanlarda viral olan Studio Ghibli akımı duymuşsunuzdur.

Peki nedir bu Studio Ghibli?

ChatGPT'nin duyurduğu bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, farklı görsel ve videolar oluşturabiliyor. Kullanıcılar ise Studio Ghibli kullanarak fotoğraflarını yeniden yaratıyor.

Peki efsaneleşmiş fotoğraflar, ChatGPT ile tekrardan yaratılsaydı nasıl görünürdü? İsterseniz, buyurun beraber bakalım...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayabiliriz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayabiliriz.
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayabiliriz.

2. Mahmut Tanal'ı da unutmamak gerek...

2. Mahmut Tanal'ı da unutmamak gerek...
2. Mahmut Tanal'ı da unutmamak gerek...

3. 👇

3. 👇

4. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç!

4. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç!
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5. "Mahalle yansa da umrunda olmayan küçük kız" meme'i ise bu şekilde gözüküyor!

5. "Mahalle yansa da umrunda olmayan küçük kız" meme'i ise bu şekilde gözüküyor!

6. "Ikınan adam"

6. "Ikınan adam"

7. Ve dünyayı kasıp kavuran, sabah rutiniyle epey konuşulan influencer Ashton Hall.

7. Ve dünyayı kasıp kavuran, sabah rutiniyle epey konuşulan influencer Ashton Hall.

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Titanik'in efsaneleşmiş sahnesi!

9. Titanik'in efsaneleşmiş sahnesi!
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10. Ferdi Tayfur!

10. Ferdi Tayfur!

11. Feriha'yı da unutmamak gerek...

11. Feriha'yı da unutmamak gerek...

12. "Hayal kırıklığına uğramış adam" meme'i!

12. "Hayal kırıklığına uğramış adam" meme'i!

13. Yerli ve milli karelerimiz.

13. Yerli ve milli karelerimiz.
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14. Biraz da eğlenceli...

14. Biraz da eğlenceli...

15. Milli kedimiz.

15. Milli kedimiz.

16. 👇

16. 👇

17. Siz neler düşünüyorsunuz?

17. Siz neler düşünüyorsunuz?

18. Yorumlarda buluşalım!

18. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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